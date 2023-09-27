Фіаско команди Луческу: Оболонь сенсаційно обіграла Динамо в 1/8 Кубка України

У середу, 27 вересня, відбувся матч 1/8 фіналу Кубка України між київськими командами Оболонь та Динамо. Несподіваним переможцем дербі виявилися "пивовари".

Оболонь – Динамо 1:0

Гол: Суханов, 57

До звітного поєдинку беззаперечним фаворитом двобою було київське Динамо. Проте підопічні Валерія Іващенка зуміли створити справжню сенсацію, пише 24 Канал.

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Підопічні Мірчі Луческу нічого не змогли зробити із надійним захистом "пивоварів". Ба більше, гравці Оболоні не лише захищалися, але й гостро контратакували.

Одна з таких атак завершилася взяттям воріт Нещерета. Форвард "пивоварів" Краснопір віддав пас під дальній удар Суханову, який точно поклав м'яч під праву стійку воріт.

Цей гол дозволив команді Іващенка здобути сенсаційну перемогу та залишити без Кубка України титулованих київських динамівців.

Відеоогляд матчу Оболонь – Динамо