Динамо з дублем Ярмоленка обіграло Оболонь у київському дербі: відео голів

Закінчилось київське дербі, у якому Оболонь приймало Динамо у рамках 2-го туру УПЛ-2023/2024. Підопічні Мірчі Луческу змогли здобути три бали.

Оболонь – Динамо – 2:4

Голи: Черненко, 42, Карась, 50 – Ванат, 17, Ярмоленко, 31, 76 (обидва з пенальті), Буяльський, 45+5

В українську першість знову повернулось київське дербі. Вже на 17-й хвилині матчу динамівці організували розкішну атаку, у якій взяли участь Сидорчук-Ярмоленко-Буяльський та результативно звершив Ванат. Суддя не одразу зафіксував взяття воріт та перевіряв момент, чи часом Владислав не перебував в офсайді. Після перегляду VAR гол Динамо був зарахований. Гості повели у рахунку 0:1, повідомляє 24 Канал.

​До теми Ярмоленко забив 100-й гол в УПЛ, який став дебютним після повернення у Динамо: відео

Відео голу Ваната

Після екватора першого тайму команда Луческу отримала чудову нагоду подвоїти рахунок. Арбітр призначив пенальті. 11-метровий взявся виконувати Ярмоленко та впевнено забив другий гол Динамо у ворота Оболоні – 0:2.

Відер голу Ярмоленка

Ювілей легенди Динамо. Ярмоленко забив свій перший гол після повернення у Динамо. Також це взяття воріт стало для Андрія 100-м в УПЛ.

Наприкінці першого тайму команди обмінялись голами. На гол Черненка Динамо відповіло результативним ударом Буяльського, який вже у падінні замкнув простріл із флангу.

Відзначимо доволі курйозний гол від господарів.

Як Черненко забив за Оболонь: дивіться відео

Відео голу Буяльського

На відпочинок команди пішли за переваги "біло-синіх" 1:3.

Минуло 5 хвилин після початку другої 45-хвилинки, як підопічні Іващенка скоротили відставання до мінімуму завдяки голу Карася – 2:3.

Карась скоротив відставання: дивіться відео

У середині другого тайму активність Динамо та старання були винагороджені. І знову у центрі уваги опинився Ярмоленко, і знову з пенальті. Андрій оформив дубль завдяки двом 11-метровим – 2:4.

Відео другого голу з пенальті від Ярмоленка

Більше команди до фінального свистка не забивали.

За те господарі залишились у меншості. Футболіст Оболоні Груша "феєрично" дебютував в УПЛ. Йому вистачило 10 хвилин, би заробити дві жовті картки та піти з поля.

Динамо обіграло Оболонь з рахунком 2:4. Це друга поспіль перемога киян у новому сезоні УПЛ. Команда Луческу поки що йде без поразок, показуючи 100-відсотковий результат.