Один удар – один гол "моряків": Чорноморець вкрав перемогу в Оболоні – відеоогляд

В останньому матчі 18-го туру УПЛ-2023/2024 Оболонь приймала Чорноморець. Команди не змогли визначити сильнішого в очному протистоянні.

Оболонь – Чорноморець 1:1

Голи: Краснопір, 74 – Штогрин, 84

На полі зійшлись команди із другої частини турнірної таблиці УПЛ. Команди хоч і розписали нічию 1:1, але якщо дивитись на статистику, то тут повинна була бути розгромна перемога Оболоні. Але "моряки" дотерпіли та вигризли один бал на виїзді, передає 24 Канал.

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У першій половині зустрічі забитих голів не було. За те двічі команди відзначились у другому таймі.

На 74-й хвилині господарі скористались помилками захисту Чорноморця. М'яч із флангу дійшов до центра штрафного, де атаку Оболоні результативно закінчив Краснопір – 1:0.

Рівно через 10 хвилин гості зрівняли рахунок у поєдинку. Штогрин найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з кутового та вирвав для своєї команди мирову – 1:1. Цікаво, що це був перший удар по воротах в матчі від одеського клубу. І став останнім.

Відео обох голів у матчі

Натомість як не старались господарі, але потішити своїх уболівальників на трибунах не змогли. Футболісти Оболоні завдали 20 ударів, 7 з яких були у рамку воріт одеського клубу.