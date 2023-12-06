Емоції, які треба бачити: обличчя Зінченка завірусилося у мережі після гри з Лутон Таун

Вчора відбувся матч 15-го туру АПЛ між командами Лутон Таун та Арсенал. Гра завершилася з рахунком 4:3 на користь "канонірів".

Арсенал здобув перемогу на 90+7-й хвилині матчу завдяки голу Деклана Райса, передає 24 Канал.

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Емоції українця після перемоги

Український захисник Олександр Зінченко розпочав поєдинок на лаві запасних та з'явився на полі на 64-й хвилині. Олександр віддав передгольову передачу під час останнього забитого м'яча.

Після завершення зустрічі об'єктиви камер зафіксували емоції українця.

Обличчя Зінченка одразу ж завірусилося у соціальних мережах, а деякі спортивні паблики підписали публікацію:

"Зінченко – кожен фанат Арсеналу зараз".

Після цього матчу Арсенал, маючи в активі 36 очок, закріпився на першому місці в АПЛ – команда Зінченка на 5 балів випереджає Ліверпуль, який має гру в запасі. Лутон посідає 17-ту позицію, він має 9 пунктів.

У наступному турі Арсенал 9 грудня на виїзді зіграє з Астон Віллою. Днем пізніше Лутон прийматиме "Манчестер Сіті".