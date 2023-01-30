Обійми Маліновського та росіянина Головіна: усе, що варто знати про цей скандал – фото та відео

Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив у неприємний інцидент. Після матчу чемпіонату Франції мережею розлетівся кадр, де він обіймається з суперником – росіянином Алєксандром Головіним. Все, що варто знати про цей скандал – у матеріалі сайту 24 каналу.

Матч між Марселем, за який виступає Маліновський, та Монако росіянина Головіна відбувся ще в суботу, 28 січня. Гра закінчилася внічию 1:1. Маліновський вийшов у старті та відіграв майже увесь матч – був замінений на 86-й хвилині.

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Головін же відіграв весь матч. І в одному з епізодів йому добряче дісталося від суперника. А також від українського коментатора матчу, який і відправив росіянина "на болота".

Та вже на наступний день мережею почали ширити кадри з трансляції, на яких Маліновський обіймається з Головіним після матчу.



Руслан Маліновський та Алєксандр Головін після матчу

Такі фотографії обурили мережу. Адже обійми з росіянами під час війни є доволі ганебним вчинком.

Варто відзначити, що моменту "обіймів" Маліновського та Головіна не було в офіційній трансляції матчу в Україні. Так само цього немає і в офіційному огляді матчу – ні від французької Ліги 1, ні від українського транслятора Megogo. Також невідомо, чи гравці потисли один одному руки перед початком зустрічі під час привітання команд. Цей момент теж не потрапив в трансляцію матчу – коли Маліновський мав проходити повз Головіна, футболісти не потрапили в об'єктив оператора.

Ясна річ, що цим одразу і скористалася російська пропаганда. Там почали говорити про "повагу" та інші слова, значення яких росіяни навряд чи знають.

Сам Маліновський тоді жодним чином не відреагував на цю ситуацію. Тож замість нього почала відповідати його дружина Роксана.

"Він не обіймався, а перетнувся з ним на полі після гри, гравець Монако елементарно привітався, Руслан відповів. Нічого такого я не бачу. До того ж позиція гравця нам стала відома. Це його особиста справа, висловлюватися публічно чи ні, нам це байдуже", – написала Роксана Маліновська.

Але вболівальників мало задовільнила така реакція. Тож після цього Роксана Маліновська опублікувала ще один сторіс, де звинуватила футбольні пабліки в соцмережах в хайпуванні.

"Ви тут в інстаграмних пабліках ворожите своїми ж футболістами і розводите бруд серед населення, розпалюючи ненависть один до одного. Кому дуже цікаво, знайдіть краще відео цього моменту. А тим, що ви розводите бруд в коментарях, тільки допомагаєте цим публікам пропіаритися за рахунок чужого імені", – написала Роксана Маліновська.

От тільки на відео видно не лише те, що Маліновський обійнявся з Головіним, але й перекинувся декількома словами з ним.

Реакція Руслана Маліновського

Роксана Маліновська не вперше заступається за чоловіка в соцмережах. Хоча і сама деколи провокує скандали. Так було і за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Тоді вона опублікувала в себе в сторіс в інстаграм перепост російського блогера , де на картинці дві руки готуються до рукостискання. Одна з них розфарбована в кольори російського прапора, друга – в кольори українського. А також скрін переписки з однією з підписниць, яка обурилася такій "братській" картинці. Тоді Роксана Маліновська намагалася пояснити, що вона теж проти війни, і знає, що на той час Україна воює саме з Росією. Там же вона написала і "всем миранчук и добра". Ймовірно, що Роксана Маліновська хотіла написати "всем мира и добра", але через автовиправлення "мира" замінило на "миранчук". Росіянин Алєксей Міранчук – на той час гравець Італійської Аталанти, як і Маліновський.

Лише згодом сам Руслан Маліновський відреагував на цю ситуацію. Своє вибачення він опублікував у себе в сторіс.

"Я хочу вибачитися перед українцями за відповідь на жест гравця Монако. Я розумію, що краще б його обійшов стороною, але так сталося, що він підійшов до мене і привітався. Після гри всі гравці тиснуть один одному руку, і я чисто машинально це зробив. Я розумію, як це важливо для вас даний момент, але ті образи та хейт за секундну провину порівняно з тим, що ми робимо для українців з початку війни, викликає в мене неприємні почуття та сумніви у вашій щирості, коли ви пишете мені слова підтримки. В індивідуальному спорті я навіть не вийшов би грати проти російського спортсмена, оскільки я повністю підтримую усунення росіян від міжнародних змагань", – написав Руслан Маліновський.