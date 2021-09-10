Обіймає не Ласіцкене: Магучіх прокоментувала світлину з росіянкою у фіналі Діамантової ліги

Ярослава Магучіх на мажорній ноті завершила сезон Діамантової ліги. Українська легкоатлетка розставила усі крапки над "і" у справі зі спільним фото з Марією Ласіцкене у фіналі в Швейцарії.

Пояснення Магучіх

Ярослава Магучіх публічно у своїх соцмережах відповіла на розголос навколо спільного фото усіх учасниць фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту. 19-річна легкоатлетка виклала пост та пояснила усю ситуацію.

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З чого все почалось

Магучіх стала другою в останньому старті Діамантової ліги у цьому сезоні. Геращенко посіла 4-те місце.

Учасниці фіналу Діамантової ліги зі стрибків у висоту зробили спільне фото на згадку. На ньому Каміла Ліцвінко з Польщі, австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола МакДермотт, росіянка Марія Ласіцкене та дві українки – Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Після чого знову розгорівся скандал навколо світлини з українками поруч з якими стоїть представниця з Росії. Люди знову взялись за своє та почали звинувачувати українських легкоатлеток у зраді. Найбільше попалось Ярославі. 19-річна спортсменка вже потрапляла під критику уболівальників після спільного фото з Ласіцкене після Олімпіади-2020.

Не рука росіянки та спільне фото прохання Ліцвінко

Цього разу Магучіх вирішила остаточно дати відповідь мільйонам критиків. Талановита легкоатлетка звернулась до журналістів: "Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви бачили фінішну лінію у висоті?".

Прокоментувала Ярослава і спільну світлину з іншими стрибунками. За словами українки, фото було зроблено на прохання полячки Каміли Ліцвінко, яка завершила свою спортивну кар'єру. Вона хотіла закарбувати ці спогади на світлині.

Багато ЗМІ писали, що на фото видно, як росіянка Ласіцкене обіймає плече 19-річної українки. Магучіх пояснила, що обіймає її аж ніяк не Марія, а Нікола МакДермотт із Австралії.



Спільне фото легкоатлеток у фіналі Діамантової ліги / Фото instagram.com/eleanorpatterson

Тепер на Ярославу чекає заслужений відпочинок. У своїй 19 років талановита легкоатлетка неодноразово підіймала "синьо-жовтий" прапор на змагання. Дівчина побажала усім добра та завершила цей насичений сезон.

Текст публікації з інстаграму Ярослави Магучіх

З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, то займіться собою і використайте час з користю!

Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви бачили фінішну лінію у висоті?



Тепер щодо фото! Воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація! Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт, представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка. Усім добра, а я пішла у відпуску!