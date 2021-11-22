Обіцянка Моурінью: автор дубля у ворота Дженоа отримає дорогі бутси

Жозе Моурінью зробив обіцянку напередодні матчу з Дженоа. Наставник Роми пообіцяв 18-річному нападнику Феліксу Афену-Г'яну подарунок, якщо той заб'є гол.

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Португальський фахівець дотримає обіцянку, яку зробив перед матчем проти Дженоа. Жозе Моурінью придбає форварду своєї команди Феліксу Афену-Г'яну бутси варістю 800 євро.

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Про це розповів тренер Роми після перемоги над Дженоа. Така обіцянка додала мотивації 18-річному форварду, який відзначився дублем у ворота "грифонів", а другий гол став справжньою "вишенькою на торті" у матчі.

Роми перемогла Дженоа з рахунком 0:2.

Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються, якщо він заб'є . Вони справді дорогі, коштують 800 євро, тому він підбіг і сказав мені не забути про це! Завтра вранці перше, що я зроблю, куплю йому бутси,

– сказав Моурінью.

Португалець додав, що його вразила холоднокровність молодого футболіста: "Якщо він не фантастичний у плані техніки, то у нього справді сильний характер".