Обіцянка Моурінью: автор дубля у ворота Дженоа отримає дорогі бутси
Джерело:Football Italia
Жозе Моурінью зробив обіцянку напередодні матчу з Дженоа. Наставник Роми пообіцяв 18-річному нападнику Феліксу Афену-Г'яну подарунок, якщо той заб'є гол.
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Португальський фахівець дотримає обіцянку, яку зробив перед матчем проти Дженоа. Жозе Моурінью придбає форварду своєї команди Феліксу Афену-Г'яну бутси варістю 800 євро.
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Про це розповів тренер Роми після перемоги над Дженоа. Така обіцянка додала мотивації 18-річному форварду, який відзначився дублем у ворота "грифонів", а другий гол став справжньою "вишенькою на торті" у матчі.
Роми перемогла Дженоа з рахунком 0:2.
Я обіцяв купити Феліксу бутси, які йому дуже подобаються, якщо він заб'є . Вони справді дорогі, коштують 800 євро, тому він підбіг і сказав мені не забути про це! Завтра вранці перше, що я зроблю, куплю йому бутси,
– сказав Моурінью.
Португалець додав, що його вразила холоднокровність молодого футболіста: "Якщо він не фантастичний у плані техніки, то у нього справді сильний характер".
- У сезоні-2021/2022 Афена-Г'ян відіграв у Серії А три матчі, у яких забив два голи. Сталось це якраз у поєдинку проти Дженоа.
- 18-річний форвард має із Ромою контракт до кінця червня 2025 року.