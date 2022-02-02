Обамеянг став гравцем Барселони
2 лютого 2022 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Барселона
Габонський футболіст П'єр-Емерік Обамеянг став гравцем Барселони попри те, що трансферне вікно в Іспанії вже закрите. Каталонський клуб оголосив про підписання контракту з Обамеянгом.
Обамеянг розірвав контракт з Арсеналом
Трансфер Обамеянга до Барселони став можливим тільки після того, як він розірвав контракт з Арсеналом. У габонця була угода з "канонірами" до 2023 року.
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Обамеянг перейшов до Барселони вільним агентом. Сторони уклали контракт до 2025 року. В угоді є пункт, що гравець може покинути клуб 30 червня 2023 року.
Також у контракті П'єра-Емеріка прописані відступні в розмірі 100 мільйонів євро.
П'єр-Емерік Обамеянг / Фото з твітеру Барселони
Що відомо про Обамеянга
- Габонець виступав за Арсенал з 2018 року, коли перейшов у лондонський клуб з Боруссії Дортмунд.
- До кар'єри в Бундеслізі Обамеянг був гравцем французького Сент-Етьєна.
- П'єр-Емерік – вихованець італійського Мілана. Він також грав за французькі клуби Лілль та Монако.
- У цьому сезоні Обамеянг провів 15 матчів за Арсенал і забив 7 голів.
- Наприкінці 2021 року габонця позбавили статусу капітана Арсеналу за порушення дисципліни. Футболіста відсторонили від першої команди.