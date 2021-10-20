Ньюкасл звільнив головного тренера: шейхи були змушені заплатити значну суму відступних

Футбольний клуб Ньюкасл залишився без головного тренера. Стів Брюс покинув команду за згодою сторін, отримавши чималу суму відступних.

Власниками Ньюкаслу на початку жовтня 2021 року став Фонд державних інвестицій уряду Саудівської Аравії (PIF – Public Investment Fund). Це один з найбільших суверенних фондів в світі з сукупними активами в 430 мільярдів доларів. Головним бенефіціаром і справжнім власником клубу вважається наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Нагадаємо, саме Мухаммеда бін Салмана називали замовником вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в будівлі посольства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня 2018 року. Журналіст чимало критикував його, через що був змушений покинути країну. У 2018 році він прийшов до будівлі посольства, щоб отримати документи. Живим звідти він не вийшов.

Через зміну власників та прихід нових інвестицій, заговорили і про зміну тренерського штабу. Стів Брюс в цьому сезоні в АПЛ провів вісім матчів, не вигравши жодного з них – три нічиї та п'ять поразок. В неділю, 17 жовтня, "сороки" на власному полі поступилися Тоттенхему. Це був 1000-й матч Брюса як головного тренера команди АПЛ. Але цей матч запам'ятався не так результатом, як нещасним випадком на стадіоні.

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Вже у середу, 20 жовтня, в Ньюкаслі повідомили про те, що Стів Брюс більше не головний тренер команди. Офіційно – за згодою сторін. Sportsmail повідомляє, що наставник отримав компенсацію в розмірі 8 мільйонів фунтів стерлінгів за дострокове розірвання угоди. Для прикладу, його зарплата в клубі за сезон становила лише 2,75 мільйона фунтів стерлінгів.

Поки команду тренуватиме Грем Джонс. Але це до того часу, як призначать нового наставника.