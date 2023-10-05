Тотальне знищення парижан: Ньюкасл сенсаційно розніс ПСЖ у Лізі чемпіонів – відеоогляд

У 2-му групового розіграшу Ліги чемпіонів Ньюкасл приймав ПСЖ. Англійський клуб не залишив і сліду від чемпіона Франції.

Ньюкасл – ПСЖ 4:1

Голи: Алмірон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Ернандес, 56

Якщо у минулому сезоні ПСЖ можна було назвати беззаперечним фаворитом цього протистояння, то після втрат Ліонеля Мессі та Неймара гра парижан пішла по похилій. Що й довели футболісти Ньюкасла, пише 24 Канал.

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У першому таймі господарі двічі засмутили голкіпера ПСЖ Доннарумму. Спершу на 17-й хвилині капітан гостей Маркінью грубо помилився у власному штрафному. Якщо із ударом Ісака Доннарумма впорався, то на добивання від Алмірона вже був безсилим – 1:0.

Хоча до цього Дембеле повинен був виводити ПСЖ уперед, якби з льоту влучив у нижній дальній кут воріт господарів.

Минуло 22 хвилини, як господарі вдруге змусили Доннарумму виймати м'яч із власної сітки воріт. Справжня "пожежа" була біля воріт гостей із Парижа після подачі зі штрафного. 24-річний італійський голкіпер декілька разів рятував володіння від пропущеного голу. Так було і після удару впритул головою від Берна, але цього разу Доннарумма вибив м'яч вже з-за лінії воріт.

Суддя призупинив гру, аби розібратись у цьому епізоді. Отримавши поради від колег за ВАР рефері вказав на центр поля. Ньюкасл подвоїв перевагу над ПСЖ та відправив французів у футбольний нокдаун 2:0.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0.

Однак після відпочинку Ньюкасл та ПСЖ обмінялись швидкими голами. На 50-й хвилині Лонгстафф прошив Доннарумму із гострого кута та ще й з-під опіки центрбека парижан Шкриняра. Цей гол змусив місцеві трибуни ще більше шаленіти – 3:0.

Вже через шість хвилин парижани нарешті спромоглись бодай на гол престижу. Ернандес став адресатом розкішної передачі від Заїрі-Емері та дуже легко головою спрямував м'яч у сітку воріт "сорок" – 3:1.

Це був лише маленький промінчик надії для французьких уболівальників, який швидко загас. Крапку у зустрічі поставили футболісти Ньюкасла. Вже у компенсований до матчу час Шер зробив рахунок зустрічі 4:1, який став вже фінальний.

Ньюкасл проїхався по французькому ПСЖ, який у цьому сезоні-2023/2024 демонструє не надто впевнений футбол.

Завдяки цій перемозі "сороки" вийшли на перше місце у групі "F", набравши у двох турах 4 бали. Англійці випереджають тепер ПСЖ на один пункт.

Третім у таблиці йде з 2 очками Мілан, а групу "F" замикає дортмундська Боруссія, яка поки що має у своєму активі лише один бал.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – ПСЖ