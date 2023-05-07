Атакували одні, перемогли інші: Арсенал здолав Ньюкасл та не відстав від Манчестер Сіті – відео

Лондонський колектив продовжує нав'язувати боротьбу "блакитним" у гонитві за чемпіонством. "Сороки" ж можуть втратити медалі.

Ньюкасл – Арсенал 0:2

Голи: Едегор, 14, Шер, 70 (авт.)

Ньюкасл та Арсенал провели зустріч в рамках 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "каноніри". Команди виникли емоційний, проте не результативний матч, пише 24 Канал.

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Вдача на стороні Арсенала

Ньюкасл, який не звик поступатися (тільки 4 поразки у поточному сезоні) зустрівся з пораненим звіром Арсеналом, який на даний момент робить усе, аби виправити свої минулі помилки та вилізти на вершину турнірної таблиці.

Матч обіцяв бути цікавим, оскільки "сороки" намагаються потрапити на п'єдестал пошани за підсумками сезону, а тому Ньюкасл не мав права поступатися своєму іменитому супернику. Арсенал ж не поклав надії стати чемпіоном АПЛ, а тому перемога "канонірам" потрібна була не менше. Команди відразу розпочали матч активно, а на 7-ій хвилині зустрічі "сороки" уже претендували на пенальті, яке арбітр спершу призначив, проте згодом скасував.

Такий старт, можливо, трішки пригнітив Ньюкасл, чим відразу ж скористався лондонський колектив. На 14-ій хвилині матчу Едегор вкотре продемонстрував, який у нього прекрасний удар. Норвезький капітан пробив за меж карного майданчика суперника, потужно поціливши у нижній кут воріт, 0:1.

Ньюкасл на такий рахунок не заслуговував, оскільки "сороки" більше атакували свого суперника та й по грі взагалі нічим не поступався. Наприкінці першого тайму команди виснажились від такого високого темпу та й вирішили зменшити кількість гострих моментів.

У другому таймі Ньюкасл не поклав надій вирвати перемогу у зустрічі, проте "каноніри" були непоступливі та без проблем засіли у захист, що, яки виявилось, стало виграшним рішенням. "Сороки" не могли змиритися з таким розвиток подій, тому колектив продовжував тиснути на свого опонента, та от стійка, Ремсдейл та Джака рятували Арсенал від пропущеного м'яча.

"Каноніри" підловили свого суперника під час однієї з навал на свої ворота. У швидку атаку вибіг Мартінеллі, який зміг залізти у карний майданчик суперника та на самій лінії зберегти м'яч у грі. Бразильський вінгер на вдачу прострілив м'яч у купу гравців, де навіть не було жодного футболіста Арсенала, проте така дія принесла результат, оскільки Шер ненавмисне переправив м'яч у власні ворота, 0:2.

До речі. Олександр Зінченко на полі провів 61 хвилину.

Таким чином, Арсенал, якому сьогодні усміхнулась доля, залишився на другому місці АПЛ (81 очко у активі) та тепер відстає на один бал від Манчестер Сіті, проте у "містян" ще є матч у запасі. Ньюкалс посів третю сходинку чемпіонату (35 балів у активі), проте Манчестер Юнайтед, який зіграв на матч менше, у разі перемоги має усі шанси посісти "бронзову" сходинку чемпіонату замість "сорок".

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Арсенал: