Клуб НБА несподівано відрахував українця, який провів у команді 10 днів

Нетривалим виявилося перебування українського центрового Дмитра Скапінцева у складі Нью-Йорк Нікс. Уродженець Черкас встиг зіграти лише два матчі у НБА.

Напередодні нового року Нью-Йорк Нікс оголосив про підписання Дмитра Скапінцева. Український центровий уклав двосторонній контракт з клубом НБА.

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Чому відрахували Скапінцева

Дмитро встиг взяти участь лише у двох поєдинках, сумарно зігравши 2 хвилини. Зрозуміло, що за такий мізерний час Скапінцев не встиг відзначитися результативними діями.

Після 10 днів перебування в команді Нікс відмовилися від гравця збірної України. Про відрахування Скапінцева повідомила пресслужба клубу.

Нью-Йорк розраховував на 25-річного українця через травму основного центрового Мітчелла Робінсона. Однак згодом Нікс провів обмін з Торонто, отримавши центрового Прешеса Ачіуву. Таким чином, Скапінцев виявився зайвим. Ймовірно, Дмитро повернеться до складу Вестчестер Нікс – фарм-клубу Нью-Йорка.