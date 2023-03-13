Претендент на премію Пушкаша: опонент Зінченка в ЛЄ забив красивий гол рабоною – відео

Гравець лісабонського Спортінга забив немйовірно красивий м'яч. Футболіст португальського колектива сміло може претендувати на премію Пушкаша.

Нуну Сантуш вирішив потішити фанатів Спортінга перед складним матчем проти Арсенала Олександра Зінченка в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Португальський гравець влаштував справжню магію на футбольному полі, пише 24 канал.

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Таке не часто побачиш

Лісабонський Спортінг впевнено розгромив Боавішту (3:0) у матчі чемпіонату Португалії напередодні зустрічі з "канонірами". Гравці "левів" вирішили зробити перемогу в справді красивому стилі, а свято на футбольному полі особисто організував півзахисник Спортінга Нуну Сантуш.

Португальський півзахисник на 17-ій хвилині зустрічі відкрив рахунок у матчі феноменальним ударом. Нуну приборкав м'яч, який котився до нього на 11 метрів, у красивому стилі, а саме рабоною спрямувавши м'яч у "дев'ятку" воріт суперника. Сантуш зірвав справжні овації на стадіоні.

Гол-красень від португальця: