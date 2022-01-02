Ноєр захворів на COVID-19: ще три гравці Баварії отримали позитивні тести

COVID-19 вдарив по складу Баварії. У лідера німецької Бундесліги зафіксували спалах коронавірусу.

Спалах коронавірусу у складі лідера

У складі німецького гранда виявили чотири позитивні тести на COVID-19. Про це офіційно повідомила Баварія.

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На коронавірус захворіли голкіпер та капітан команди Мануель Ноєр, а також захисник Омар Річардс та півзахисники Кінгслі Коман та Корентен Толіссо.

Однак не лише гравці отримали позитивні тести. На самоізоляцію до футболістів доєднався один із тренерів Діно Топпмеллер.

Свій найближчий матч Баварія проведе 7 січня вдома проти Боруссії Менхенгладбах.