Новий власник олімпійської нагороди Горуни хоче повернути медаль українцю після перемоги

Український каратист Станіслав Горуна пожертвував свою олімпійську медаль задля перемоги України. Спортсмен продав "бронзу" на благодійному аукціоні.

Неймовірна історія

Медаль з Токіо викупили за 20 500 доларів. Покупець медалі – з Японії, він залишився анонімним.

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Менше ніж через рік олімпійська медаль повернулася до Японії. Раніше Станіслав зазначав, що йому сумно розлучатися зі своєю найціннішою нагородою. Оскільки Олімпійські ігри – це мрія для будь-якого спортсмена, наголошував Горуна.

Проте, аби наблизити перемогу рідної країни, він готовий на все.

Покупець з Японії заявив, що збирається повернути нагороду українці. Він планує це зробити в Японії, після перемоги.

Я не хочу, щоб пан Станіслав втратив свою бронзову медаль з Олімпіади. Якщо він не проти, то я б хотів запросити його в Токіо після того, як Україна відновить мир, і повернути йому нагороду. Я сподіваюся, що Горуна знову зможе привезти її додому з Японії,

– сказав покупець.

"Не хочу бути тягарем для Станіслава під час війни. Був би вдячний, якби ви йому сказали, що я буду радий почути його, коли в Україні настане мир", – додав японець.

З перших днів війни Станіслав захищає нашу країну від окупантів.

Всі вилучені кошти з аукціону спрямують на допомогу ЗСУ, Нацгвардії, територіальній обороні та переселенцям.