Бив росіян у Москві: збірна Польщі отримала нового головного тренера

Збірна Польщі з футболу визначилася з новим наставником. Ним став Чеслав Міхневич.

Керівник Польського футбольного союзу Цезар Кулеша, як і обіцяв, представив нового тренера в понеділок, 31 січня. Ним став Чеслав Міхневич.

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Кулеша заявив що вони довго та ретельно обирали нового тренера, розглядаючи різні варіанти. Але вирішили зупинити свій вибір саме на Міхневичу.

Контракт з ним підписали до кінця 2022 року з можливістю його пролонгації.

Міхневич вже має досвід роботи зі збірними – у 2017 році він очолив молодіжну збірну Польщі, яку вперше з 1994 року вивів на чемпіонат Європи.

Попереднім місцем його роботи була Легія, з якою він став чемпіоном Польщі у 2021 році.

Бив росіян у Москві

Головне завдання, яке стоїть перед Міхневичем – вивести Польщу на чемпіонат світу 2022. Але для цього команді треба виграти два матчі плей-офф кваліфікації. Перший суперник – збірна Росії. І цей матч відбудеться в Москві 24 березня.

Міхневич вже має досвід перемоги в Москві. Його Легія 15 вересня 2021 року перемогла Спартак в матчі Ліги Європи. Участь в цьому матчі взяв і український півзахисник Ігор Харатін.

Не Шевченко

Варто додати, що на цю посаду претендував і Андрій Шевченко. Сторони ніби навіть домовилися щодо умов контракту. Але на заваді стало те, що в Шевченка ще чинна угода з Дженоа, яку він не зумів розірвати.

Хоча польські ЗМІ писали, що ще однією причиною стали дружні стосунки Шевченка з російським олігархом Романом Абрамовичем. А саме проти росіян полякам грати у відборі на ЧС-2022.