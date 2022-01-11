Новий штам коронавірусу може вплинути на графік Олімпіади-2022, – ЗМІ

У китайському місті Аньян запроваджено локдаун через спалах коронавірусу. У двох людей виявили новий штам вірусу – омікрон.

У Китаї зростають випадки інфікування омікроном

ЗМІ зазначають, що у понеділок, 10 січня, було в Аньяні було виявлено два випадки зараження новим штамом коронавірусу – омікроном.

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Підозрюють, що це може бути пов'язане із ситуацією в Тяньцзіні, де також повідомили про два випадки зараження.

В Аньяні проживає 5,5 млн осіб. Людям їм заборонено виходити на вулиці. Також на дороги не допускається будь-який транспорт, не пов'язаний з екстреними службами.

Терміни карантину невідомі. Раніше локдаун був введений у містах Сіань та Ючжоу.

Офіційний представник оргкомітету зимової Олімпіади в Пекіні Хуан Чунь заявив, що поширення омікрону за найгіршого сценарію може вплинути на графік Ігор.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.