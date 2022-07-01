Новий сезон УПЛ частково відбудеться за кордоном, – Бурбас
Джерело:телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Вже в серпні має стартувати новий сезон УПЛ. Раніше повідомлялося, що він відбудеться в Україні, проте схоже, що частина клубів зіграє за кордоном.
УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном
За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, частина матчів УПЛ в наступному сезоні відбудеться за межами країни. Учасники єврокубків від України отримали дозвіл на проведення матчів між собою за кордоном на період виступів у єврокубках.
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УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном. Клуби-учасники єврокубків на період виступів в груповому етапі отримали дозвіл проводити матчі між собою в рамках чемпіонату. Відповідно календар змагань буде це враховувати,
– написав журналіст.
Календар змагань буде враховувати цей фактор. У єврокубках від України виступатимуть Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла.
Коли стартує новий сезон
- Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що новий сезон УПЛ має стартувати 20 серпня. Він заспокоїв вболівальників, наголосивши, що чемпіонат України точно розпочнеться.
- За його словами, розглядається проведення турніру за участю 16 команд у два кола.
- На цей час усі клуби підтверджують свою участь у новому чемпіонаті України та гарантують, що зможуть закінчити сезон, запевнив фахівець.