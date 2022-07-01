Новий сезон УПЛ частково відбудеться за кордоном, – Бурбас

Вже в серпні має стартувати новий сезон УПЛ. Раніше повідомлялося, що він відбудеться в Україні, проте схоже, що частина клубів зіграє за кордоном.

УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном

За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, частина матчів УПЛ в наступному сезоні відбудеться за межами країни. Учасники єврокубків від України отримали дозвіл на проведення матчів між собою за кордоном на період виступів у єврокубках.

Читайте також Рома зіграє у товариському матчі проти Шахтаря, аби уникнути штрафу

УПЛ наступного сезону частково відбудеться за кордоном. Клуби-учасники єврокубків на період виступів в груповому етапі отримали дозвіл проводити матчі між собою в рамках чемпіонату. Відповідно календар змагань буде це враховувати,

– написав журналіст.

Календар змагань буде враховувати цей фактор. У єврокубках від України виступатимуть Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла.

Коли стартує новий сезон