Держбюджет-2022: депутати виділили на спорт на 4,3 мільярда гривень більше, аніж минулоріч

Депутати Верховної ради України в першому читанні підтримали проєкт державного бюджету на 2022 рік. В ньому передбачено 11,3 мільярда гривень на розвиток спорту.

11,3 чи 7,3 мільярда гривень на спорт

У проєкті бюджету на 2022 рік на розвиток вітчизняного спорту враховані кошти у сумі 7,327 мільярда гривень. Ще 4 мільярди гривень – це кошти з так званого ресурсу 5600 (законопроєкт №5600, який може принести від 25 до 35 мільярдів гривень у дохідну частину держбюджету-2022. Однак треба, щоб депутати його прийняли до другого читання Держбюджету). Тож загальна сума видатків на спорт складатиме 11,3 мільярда гривень. Це на 4,3 мільярда гривень більше, аніж в бюджеті 2021 року.

Детальніше Рада підтримала бюджет-2022 у першому читанні

На що підуть гроші

4,9 мільярда гривень будуть виділені на підготовку та матеріально-технічне забезпечення українських спортсменів та їх участь у міжнародних змаганнях. Для прикладу, на участь українців у зимових Олімпійських та Паралімпійських іграх, літніх Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх передбачено 1,636 мільярда гривень.

На розвиток та матеріально-технічне забезпечення 14 баз олімпійської та паралімпійської підготовки планують виділити майже 1,1 мільярда гривень.

На будівництво, ремонт та реконструкцію об'єктів спортивної інфраструктури поки передбачено 650 мільйонів гривень. Саме сюди мали піти 4 мільярди гривень з "ресурсу 5600". Загалом мова йде про понад 200 спортивних об'єктів, а передбачено побудувати 4 нові об'єкти та реконструювати 50 стадіонів (з них 20 льодових арен).

Нагадаємо Зеленський вимагає в Кабміну закласти в Держбюджеті-2022 гроші на проведення Євробаскету-2025

Розвиток олімпійського, паралімпійського, фізкультурно-спортивного, учнівського та студентського спортивного рухів отримає з бюджету 384,9 мільйона гривень.

Ще 267,4 мільйона гривень депутати хочуть витратити на реалізацію соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України".

Держбюджет-2022: головне

Верховна Рада 20 жовтня схвалила проєкт Державного бюджету на 2022 рік у першому читанні. За нього проголосували 264 нардепи. Нардепи подали до проєкту держбюджету 3284 пропозиції на рекордні 86 трильйонів гривень. До другого читання проєкт ще мають доопрацювати.

Згідно з проєктом Держбюджету, у 2022 році: