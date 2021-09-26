"Новий король і кандидат у КМДА": як соцмережі відреагували на перемогу Усика над Джошуа

Олександр Усик у ніч з 25 на 26 вересня здобув впевнену перемогу над Ентоні Джошуа. Завдяки цій звитязі українець став чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у важкій вазі.

Сотні тисяч поціновувачів боксу спостерігали за цим поєдинком. Після його завершення вони поділилися враженнями від бою у соціальних мережах.

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Реакція соцмереж

Здебільшого вболівальники позитивно оцінили перемогу Усика над Джошуа. Спорт24 зібрав для Вас найкращі дописи:

Критика соцмереж

Однак не всі поділяли радість, були й ті, хто попри перемогу розкритикували Усика. Вони згадали боксерові всі його зашквари, зокрема дружбу з РПЦ, висловлювання про "один народ" і відмови сказати "Крим – це Україна".

Бій Усик – Джошуа: коротко