Український супертяж ефектно нокаутував американця в андеркарді шоу Джошуа – Нганну: відео

Український боксер Андрій Новицький продовжив свою переможну серію на профеесійному рингу. Черговою "жертвою" супертяжа став представник США Хуан Торрес.

8 березня в Ер-Ріяді відбувається грандіозний вечір боксу, головною подією якого стане бій Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну. Відкривав програму івента поєдинок українця Андрія Новицького та американця Хуана Торреса, пише 24 Канал.

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Український проспект з перших хвилин диктував свої умови супернику. Американець не встигав за рухливим суперником. Новицький регулярно турбував Торреса джебами та системними ударами по корпусу.

Вже в другому раунді 28-річний українець потряс американського боксера, але той втримався на ногах.

Проте в третій трихвилинці Новицький довершив справу. Андрій лівим хуком вдруге потряс Торреса та змусив його стати на коліно. Цього виявилося достатньо, щоб американець завершив поєдинок.

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Андрій Новицький здобув свою десяту поспіль перемогу. Український проспект розпочав професійну кар'єру лише торік.

Хуан Торрес зазнав шостої поразки, яка стала для нього перша дострокова.

Бій Ентоні Джошуа та Френсіса Нганну відбудеться у п'ятницю, 8 березня. Вихід боксерів на ринг очікується не раніше 00:30 за київським часом.