Старт Євро-2020, УЄФА затвердив форму України: головні новини спорту 11 червня

В італійському Римі нарешті стартував чемпіонат Європи з футболу-2020, а в УЄФА нарешті затвердили форму збірної України. Огляд головних новин спорту за 11 червня читайте у дайджесті Спорт 24.

Стартував чемпіонат Європи-2020

Відкриття Євро-2020 відбулося у Римі на "Олімпійському стадіоні". Чемпіонат Європи відкрили віртуальним виконанням We Are The People.

Завдяки ультрасучасним технологіям Мартін Гарікс, Боно і Едж разом з уболівальниками з усієї Європи візьмуть участь в урочистому відкритті Євро-2020.

Шоу було знято і змонтовано в Лондоні й завдяки новітнім технологіям відтворили в 3D обстановку стадіону. Також Андреа Бочеллі виконав арію Nessun dorma з опери "Турандот".

У матчі відкритті зустрілися збірні Туреччини та Італії. Переконливу перемогу 3:0 здобула італійська збірна та очолила групу A.

По голу за "скуадру адзурру" провели Іммобіле та Інсіньє. Перший м'яч побував у воротах турків після автоголу Демірала.

УЄФА затвердила форму збірної України

УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) узгодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.

Як відомо, в УЄФА побачили політичний сенс та висунули вимогу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення УЄФА було прийнято після того, як Російський футбольний союз офіційно звернувся зі скаргою.

Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що на період проведення матчів Євро-2020 до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.

Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців,

– повідомив президент УАФ.

Таким чином, новий елемент закриє слоган "Героя слава".

Слід зазначити, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава" і картою України ніде у світі не буде заборонений.

Визначилися фіналісти Ролан Гаррос-2021

Услід за жіночою сіткою визначилися фіналісти Ролан Гаррос-2021 у чоловіків. Першим до фіналу пробився грецький тенісист Стефанос Ціціпас.

Грек, який вперше зіграє у фіналі турніру серії Гренд Слем, за підсумками 5 сетів обіграв німця Александра Зверєва.

Їх матч тривав майже 4 години. Ціціпас досить впевнено виграв перші дві партії, однак втратив контроль над грою в третьому сеті. Зверєв зумів виграти і четвертий сет та зрівняти рахунок по партіях.

У вирішальній партії Ціціпасу таки вдалося дотиснути суперника – 2:3 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6)

В іншому півфіналі зустрілися лідер світового рейтингу Новак Джокович та 13-разовий чемпіон Ролан Гаррос – Рафаель Надаль. Цього разу переможцем став Джокович: рахунок матчу – 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2)