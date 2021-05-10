Маліновський забив за Аталанту, завершення УПЛ: головні новини спорту 9 травня

Українець Руслан Маліновський відзначився черговим голом за Аталанту, а в Україні завершився сезон УПЛ. Огляд головних новини спорту за 9 травня у дайджесті Спорт 24.

Маліновський забив за Аталанту

Футболіст збірної України Руслан Маліновський продовжив свою результативну серію в італійському чемпіонаті. Цього разу Руслан відзначився голом за Аталанту в матчі проти Парми.

До речі Українець Маліновський другий місяць поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти

Руслан Маліновський відзначився на 12 хвилині гри поєдинку Парма – Аталанта у рамках 35 туру Серії А.

Український хавбек за межами штрафного отримав передачу від Ілічича, обманним маневром прибрав суперника та пробив. Руслан поцілив у нижній кут.

Аталанта Маліновського бореться за срібні нагороди чемпіонату Італії. Перемога над Пармою з рахунком 5:2 допомогла команді закріпитися на другій сходинці.

Для Руслана Маліновського гра проти Парми стала 39 у сезоні-2020/2021. На рахунку українця 8 голів та 10 результативних передач.

Завершення сезону УПЛ

У неділю, 9 травня, були зіграні матчі 26 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2020/2021.

Дивіться також Динамо розгромило Колос, перемога Зорі: результати 26 туру УПЛ – відео

Як відомо, достроковим чемпіоном вперше за 5 років стало Динамо. Донецький Шахтар задовольнився срібними нагородами. Саме Динамо і Шахтар представлять Україну в Лізі чемпіонів.

Зоря другий рік поспіль здобула "бронзу" і зіграє у Лізі Європи. Колос та Ворскла дебютують Лізі конференцій.

Ворскла гарантувала собі участь у єврокубках завдяки перемозі над Минаєм та поразці Десни у матчі проти Маріуполя.

Дебютант УПЛ Минай відправився у Першу лігу.

Перемога Хемілтона в Іспанії

У Барселоні відбувся 4 етап сезону-2021 – гран-прі Іспанії. Перемогу в гонці здобув семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який втретє у сезоні фінішував першим.

Хемілтон втратив лідерство вже у першому повороті, пропустивши Макса Ферстаппена. Однак Хемілтон повернув собі перше місце наприкінці гонки завдяки кращій тактиці.

Вслід за ним фінішував Ферстаппен та партнер по команді Валттері Боттас.

Результати гран-прі Іспанії (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Шарль Леклер (Ferrari)

5. Серіхо Перес (Red Bull)

6. Даніель Ріккардо (McLaren)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Ландо Норріс (McLaren)

9. Естебан Окон (Alpine)

10. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

Перемога Костюк у Римі

Українська тенісистка Марта Костюк зіграла у фіналі кваліфікації ґрунтового турніру у Римі (Італія). Костюк здобула другу поспіль перемогу та вийшла в основну сітку.

Костюк за підсумками двох сетів перемогла представницю Японії Нао Хібіно.

Марта вперше у кар'єрі зіграє в основній сітці турніру WTA 1000 у столиці Італії. В 1/32 фіналі українці буде протистояти Єкатєріна Александрова з Росії.

Еліна Світоліна у Римі стартує з 1/16 фіналу та дізнається свою суперницю згодом.