Понеділок, 8 червня, видався цікавим на спортивні події. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт 24.

Чемпіонат України з футболу розширять до 16 команд

Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) розширять до 16 футбольних клубів із сезону 2021/2022. Відповідне рішення було прийнято 5 березня 2020 року на засіданні Виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ). За підсумками XXIII конгресу УАФ, який відбувся 7 червня, рішення вирішили не змінювати попри пандемію COVID-19.

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Наразі у чемпіонаті України виступають 12 клубів. Команд грають 22 тури, після чого розділяються на дві "шістки" – верхню та нижню. Після поділу верхня шістка розігрує нагороди, а нижня – бореться за виживання.

Коли в Україні дозволять фанатам відвідувати футбольні матчі

Проведення футбольних матчів в Україні відновили з 30-го травня. Наразі поєдинки відбуваються без глядачів на трибунах. У МОЗ дали прогноз, коли українці зможуть повернутися на стадіони.

За словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, після 10 червня, коли в Україні дозволять культурні заходи, МОЗ буде розглядати питання можливої дати допуску глядачів на стадіони.

Він заявив, що МОЗ представить офіційну позицію щодо дати допуску глядачів, кількості та відсотка заповнювання стадіонів.

Станом на 8 червня в Україні підтверджено 27 462 випадки зараження COVID-19, 12 195 осіб уже одужало, ще 797, на жаль, померло.

Новий тренер у збірній України

У тренерському штабі збірної України буде працювати новий помічник, який стане асистентом Андрія Шевченка. Його ім'я поки невідоме.