Шахтар виграв Суперкубок, Роналду обійшов Мессі: головні новини спорту 22 вересня

Донецький Шахтар перервав серію без трофеїв, а Кріштіану Роналду обійшов Ліонеля Мессі. Огляд головних новин спорту за 22 вересня читайте у нашому дайджесті.

Шахтар виграв Суперкубок

Шахтар після того, як не виграв жодного трофею у минулому сезоні, зумів перервати невдалу серію з новим тренером Роберто Де Дзербі. "Гірники" здобули Суперкубок України.

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У матчі за трофей Шахтар розгромив чемпіона України Динамо з рахунком 3:0. Дублем у воротах киян відзначився Ласіна Траоре.

Нападник з Буркіна-Фасо відзначився по голу в кожному з таймів.

Ще один м'яч "динамівцям" забив Алан Патрік, потужно пробивши з-за меж штрафного майданчика.

Для Шахтаря це вже 9 перемога у Суперкубку України. "Гірники" зрівнялися за цим показником з Динамо.

Прометей вперше виграв Суперкубок

Баскетбольний клуб Прометей вперше в історії виграв Суперкубок України. Слобожанська команда засмутила у матчі за Суперкубок київський Будівельник.

Прометей краще розпочав матч і зробили ривок. Та перед самою перервою на другу чверть кияни скоротили відставання до 6 очок. Ситуація повторилася і в другій 10-хвилинці.

Ключовим відрізком зустрічі стала третя чверть, в якій Прометей зробив ривок +16.

Протягом останньої чверті Будівельник віддав усі сили, щоб перевести гру в овертайм. За 2 хвилини до кінця зустрічі відставання складало всього 5 очок, однак Прометей не відпустив переможний результат.

Роналду випередив Мессі

Видання Forbes опублікувало новий рейтинг футболістів, які найбільше зароблять у сезоні 2021/2022. На перше місце вийшов Кріштіану Роналду, який обійшов Ліонеля Мессі.

Влітку 2021 року Мессі та Роналду змінили клуби. Роналду продовжить отримувати 70 мільйонів доларів за сезон у Манчестер Юнайтед.

Натомість трансфер Мессі у ПСЖ значно позначився на його доході. У минулому сезоні він отримав від Барселони 97 мільйонів доларів. ПСЖ платитиме аргентинцю лише 75 мільйонів доларів.

Саме це допомогло Роналду вийти на перше місце у списку найбільш високооплачуваних футболістів у світі. Окрім зарплати, він ще заробить 55 мільйонів доларів завдяки рекламним угодам. Загалом його річний дохід буде складати 125 мільйонів доларів (до сплати податків).

Натомість рекламні контракти Мессі становлять лише 35 мільйонів доларів. Відтак загальна сума річного доходу становить 110 мільйонів доларів.

Рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів від Forbes