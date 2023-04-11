Збірні України з баскетболу отримали нових тренерів: хто очолив чоловічу та жіночу команди

Федерація баскетболу України на засіданні Виконкому затвердила нових головних тренерів чоловічої та жіночої команди. Новими керманичами стали Віталій Степановський та Євген Мурзін.

На початку березня латвійський фахівець Айнарс Багатскіс залишив посаду головного тренера збірної України. З прізвищем нового наставника чоловічої команди Федерація баскетболу України визначилися через місяць.

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Віталій Степановський очолив чоловічу збірну України з баскетболу

На засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України Віталій Степановський був затверджений головним тренером чоловічої збірної. 41-річний фахівець має досвід роботи зі збірною. Під керівництвом Степановського студентська збірна України здобула срібні медалі на Універсіаді-2019, де лише у фіналі поступилась команді США. Крім того, фахівець входив до тренерського штабу Айнарса Багатскіса в національній збірній України, під час відбіркових турнірів до Євробаскету-2022 та чемпіонату світу-2023.

Дебютні офіційні матчі Степановського на чолі збірної України відбудуться у серпні у пре-кваліфікаційному раунді відбору на Олімпійські ігри в Париж 2024 року.

У серпні також відбудеться жеребкування кваліфікації на Євробаскет-2025. Перші матчі у відборі на чемпіонат Європи збірна України проведе у листопаді.

Наразі Віталій Степановський очолює клуб Крайова, з яким у сезоні 2022/23 вийшов у плейоф чемпіонату Румунії.

Євген Мурзін – новий головний тренер жіночої збірної України

Також нового головного тренера отримала жіноча команда. До відбору на чемпіонат Європи 2025 року "синьо-жовтих" готуватиме Євген Мурзін. 57-річний фахівець був асистентом Срджана Радуловича в жіночій національній збірній у відборі на Євробаскет-2023.

Свого часу Мурзін очолював чоловічу збірну України, яку виводив у плей-оф Євробаскета-2017. Також він тренував клуби чоловічої Суперліги – Будівельник, Київ-Баскет та Харківські Соколи. В сезоні 2022/23 працював керманичем івано-франківського Прикарпаття-Говерли.

Тренер жіночої збірої України Євген Мурзін / ФБУ

Важливо! Кваліфікація до жіночого чемпіонату Європи-2025 стартує у листопаді.