Нове життя "Авангарду": восени в Києві з’явиться сучасна хокейна арена

Найближчої осені в Києві нарешті повинні здати в експлуатацію льодову арену "Авангард", місце, яке вважалося центром розвитку українського хокею впродовж чотирьох десятиліть. Протягом останніх 12-ти років будівля перебуває на реконструкції й цьогоріч з великою долею вірогідності буде нарешті відновлена.

Планується, що в "Авангарді" домашні матчі Української хокейної ліги проводитиме без п’яти хвилин фіналіст УХЛ, відроджений улітку 2020 року київський Сокіл.

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Передісторія

Відкритий у 1970 році спорткомплекс "Авангард" у совєцьку епоху та протягом перших двох десятиліть незалежності вважався "Меккою" українського хокею. Місцем, де перші кроки в цьому виді спорту зробили десятки видатних хокеїстів, які грали в провідних європейських чемпіонатах та навіть, як у випадку з Олексієм Житником, Олександром Годинюком, Дмитром Христичем, Олексієм Понікаровським та володарем Кубка Стенлі Русланом Федотенком – в Національній хокейній лізі.

У часи СССР і довгі роки після його розпаду "Авангард" підпорядковувався профспілкам. Поки у 2009 році льодову арену не вирішили реконструювати. Проте реконструкція, яка тривала два роки і фінансувалася з державної казни, не була доведена до кінця. Власне, з того часу ковзанка не функціонує, а батьки юних хокеїстів продовжують доводити державним мужам, що "Авангард" потрібен. При цьому багатьох дітей навіть влаштували на навчання у загальноосвітні школи неподалік зі спорткомплексом. У розрахунку, що він запрацює і в хлопчиків не буде потреби долати дорогою на тренування далекі відстані. Проте ціле покоління дітей виросло, так і не дочекавшись льоду в "Авангарді".

Наразі на території спорткомплексу функціонують зали для занять баскетболом, гімнастикою та фітнесом. Їх відвідує близько тисячі людей різного віку, але й ці об’єкти потребують ремонту.

А за реконструкцію ковзанки батьки за підтримки ветеранів хокейного клубу Сокіл ведуть боротьбу вже майже десятиліття. Вперше їхні зусилля дали результат у 2013 році, коли прокуратура домоглась повернення об’єктів спорткомплексу від профспілок у державну власність. Перше рішення, яке стосувалося льодового палацу, було винесене у 2014 році. Трохи згодом державними стали решта споруд. Зокрема – будівля за адресою вул. Юрія Іллєнка, 44, що довгі роки слугувала гуртожитком для юних спортсменів, які приїхали до Києва з інших міст та готелем для команд, які приїздили в столицю на змагання. Крім того, у цьому будинку розміщувалася їдальня. Проте при оформленні об’єктів Міністерством молоді та спорту було прийняте рішення віддати цю будівлю в функціональне управління Міністерству культури. З тієї миті там розпочали облаштування музею жертвам Бабиного Яру.

"Спортивна спільнота поставилася до такого кроку з розумінням", – каже Владислав Сірик, фаховий юрист, вихованець дитячо-юнацької школи "Сокіл", колишній гравець молодіжних збірних України з хокею, переможець чемпіонатів світу у дивізіонах С і В. Сірик не залишається байдужим до долі "Авангарду". "По-перше, ми врахували, що будівля має історичну цінність. Раніше в ній розміщувалася канцелярія єврейського кладовища. Нехай у 60-ті роки минулого сторіччя будинок добудували саме в інтересах спорту, та все ж, можливо, доречніше, щоб там був музей. Інша річ, що питання з готелем стало для нас актуальним, і ніхто його досі не вирішує", – пояснив він.

Решту п’ять споруд Мінмолодьспорт передав у повне господарське підпорядкування новоствореному державному підприємству "Спорткомплекс "Авангард". Для цього були проведені всі реєстраційні дії відповідно до вимог законодавства.

У 2017 році міністр молоді та спорту Ігор Жданов презентував проєкт глобального розвитку спорткомплексу, який мав реалізовуватися в три етапи: перший – капітальний ремонт і будівництво льодового палацу; другий – будівництво на місці енергоблоку спортивних залів і басейну; третій – будівництво великої спортивної арени на 5000 глядацьких місць, яка могла б приймати змагання з різних ігрових видів як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.



Проєкт спорткомплексу "Авангард", який презентував Ігор Жданов / Фото Ігоря Жданова

Перший етап реконструкції уже почав реалізовуватися після того, як у 2019 році було виділене фінансування з держбюджету у розмірі 26 мільйонів гривень. За ці кошти закупили сучасне обладнання, аналогів якому в Україні наразі немає. Але на цей час воно лежить на складі, там же перебувають нова машина для заливки криги, оскільки реконструкція зі зміною влади зупинилася. Переформатоване Міністерство культури, молоді та спорту почало вимагати додаткових документів.

Зупинився процес реконструкції тієї миті, як у грудні 2019 року з пропозицією взяти в оренду будівлю, де розміщений енергоблок загальною площею 2220 квадратних метрів, звернувся Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр". Проте після втручання Міністерства молоді та спорту та окремих представників парламентського комітету молоді та спорту, Фонд держмайна здійснення заходів щодо передачі об’єктів в оренду зупинив.

Проєкт

Роботи з відновлення спорткомплексу "Авангард" у 2020 році були відтерміновані у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зате цьогоріч у державному бюджеті на реконструкцію льодової арени в Києві передбачені 80 мільйонів гривень.

Остаточний проєкт реконструкції наразі не затверджений, тому керівництво ДП "Спорткомплекс "Авангард" поки напрацювань воліє не оприлюднювати.

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Льодова ковзанка буде складати 60 метрів у довжину і 26 – у ширину. Загальна площа палацу складає 8,5 тисяч метрів квадратних. Аналогів цій споруді для хокею в Україні наразі немає. Планується, що окрім основного складу Сокола, в "Авангарді" тренуватимуться і проводитимуть матчі також вихованці дитячо-юнацьких команд клубу, а також майстри фігурного катання та шорт-треку.



Майбутній льодовий майданчик в "Авангарді" / Фото Івана Вербицького

За словами президента хокейного клубу Сокіл, олімпійського чемпіона Олексія Житника, з переїздом їхніх команд в "Авангард", спорткомплекс АТЕК на Святошині, де проводить офіційні матчі та тренується перша, а також кілька дитячих команд, може банально щезнути зі спортивної мапи столиці.

"Наскільки мені відомо, власники цієї території планують на цьому місці звести багаторівневу парковку. Це будівництво – лише питання часу. В АТЕК ми в’їхали тимчасово, до відновлення "Авангарду", – розповідає Олексій Житник.

"Спорткомплекс буде сучасним. Навколо ковзанки передбачене встановлення трибун на близько 1000 глядацьких місць, а також обладнання 17-ти роздягалень, кафе і музею українського хокею, частина експозицій якого теж буде присвячена території, де споруда знаходиться – Бабиному яру. Ми не можемо обійти увагою місце, де було вбито десятки тисяч людей. Також з метою економії коштів на електроенергію, розраховуємо обладнати дах сонячними батареями", розповів директор держпідприємства, колишній нападник Сокола та збірної України Віктор Гончаренко

В ігровому залі планується встановити два інформаційних табло: одне з можливістю перегляду відео фрагментів, інше – суто електронне.

Потрібне для встановлення льодової коробки обладнання вже закуплене, а підготовчі роботи розпочаті ще у 2019 році.

Благоустрій територій, будівництво автомобільних парковок має проводитися за спільний кошт державного і київського міського бюджетів.

Зауважимо, що спортивна спільнота для початку розраховувала на відновлення внутрішнього наповнення спортивної арени. Але хокеїсти можуть отримати вигоду завдяки тому, що цьогоріч восени в Меморіальному комплексі відзначатимуться 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру, на які мають з’їхатися керівники з різних держав світу й, зокрема, з Ізраїлю. Оскільки "Авангард" в його нинішньому вигляді зовні схожий на пам’ятник совєцькій епосі, за якої зазнавало репресій, зокрема, і єврейське населення, до сумної дати вирішено відновити фасад спорткомплексу, зробити його сучасним. Мовляв, поряд зі святим, сакральним місцем, совкові споруди недоречні.

Також планується оновлення фасаду гімнастичного залу. Сам зал, який був відкритий ще раніше, ніж хокейна арена, також буде реконструйований. Вартість цієї реконструкції у згадуваних 80 мільйонів гривень не входить. А питання реконструкції споруди спорткомплексу "Авангард", яка розміщена перед льодовою ареною, і в якій є тренажерний зал та баскетбольний майданчик, наразі залишається відкритим.