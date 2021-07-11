Джокович вшосте виграв Вімблдон і наздогнав Федерера і Надаля за кількістю Гренд Слемів
Джерело:24 канал
Сербський тенісист Новак Джокович втретє поспіль та вшосте у кар'єрі виграв Вімблдон. У фіналі перший номер світового рейтингу переміг італійця Маттео Берреттіні.
Новак Джокович – Маттео Берреттіні 3:1 (6:7, 6:4, 6:4, 6:3)
До слова Ешлі Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон
У першому сеті Джокович завдяки брейку вів 5:2. Здавалося, що серб легко виграє першу партію та розвине успіх у наступних сетах.
Однак Берреттіні, мабуть, впорався з хвилюванням і почав грати впевненіше. Це дозволило італійцю зробити камбек та виграти партію на тай-брейку.
На старті другого сету Новак оформив два брейки та повів 5:1. Маттео відповів одним брейком і програв сет.
У третьому сеті Берреттіні повторив помилку попередніх партій. Він дозволив Джоковичу зробити ранній брейк. У шостому геймі італієць отримав шанс відігратися, але не реалізував два брейк-пойнти. У підсумку Джокович виграв і цей сет.
Переломним моментом в останньому сеті став 6 гейм на подачі італійця. Джокович зумів зробити брейк і повів у партії. Деморалізований Берреттіні вже не повернувся у гру й програв матч на своїй подачі!
Унікальні рекорди Джоковича
- Новак Джокович вшосте виграв Вімблдон. Більше перемог у Лондоні тільки у Роджера Федерера – 8. Також Джокович втретє поспіль виграв турнір, хоча у 2020 році Вімблдон не відбувся.
- Перемога у фіналі Вімблдона стала для Джоковича ювілейною 20 на турнірах серії Гренд Слем. За цим показником серб наздогнав Роджера Федерера та Рафаеля Надаля.
- У 2021 році Джокович виграв вже три турнірі Гренд Слем. Окрім Вімблдону, серб переміг на Australian Open та Ролан Гаррос.
- Якщо Джокович виграє на US Open, то стане першим тенісистом у "Відкриту еру", який стане володарем сезонного Гренд Слему – перемоги на всіх чотирьох турнірах.
- До цього подібне досягнення підкорилося тільки двом тенісистам у чоловічому розряді – Дональду Баджу у 1938 та Роду Лейверу у 1962 і 1969 роках.