Легенда тенісу Новак Джокович виграв Олімпійські ігри та зібрав кар'єрний "золотий шлем"

Сербський тенісист зміг здійснити свою мрію та підкорити останній із найбільших турнірів у світі. У фіналі Джокович у двох тайбрейках переграв Карлоса Алькараса.

Новак Джокович (Сербія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 2:0 (7:6 (7:3), 7:6 (7:2))

На літніх Олімпійських іграх-2024 завершились усі тенісні турніри. Останніми на корти вийшли чоловіки, що вийшли у фінал одиночного розряду, пише 24 Канал.

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Закритий гештальт Новака

В боротьбі за золоту медаль зійшлись головні фаворити турніру Карлос Алькарас та Новак Джокович. Не так давно суперники зустрічались у фіналі Вімблдону, де іспанець впевнено виграв з рахунком 3:0.

Тепер же їх дуель відбулась на ґрунтовому покритті, де Алькарас відчуває себе більш комфортно. Втім для Новака Олімпіада була супермотивацією. Серб є рекордсменом за кількістю виграних турнірів Grand Slam, але на Іграх у нього максимум була "бронза".

Цього разу у фіналі обидва суперники показали безпомилкову гру, взявши всі гейми на своїх подачах. Тож у обох сетах справа дійшла до тайбрейку, де Джокович показав себе у всій красі.

У першому сеті серб дотиснув Алькараса за рахунку 3:3, взявши після цього чотири подачі поспіль. А у другому сеті Карлос віддав аж чотири "свої" подачі на тайбрейку та не зміг перевести матч у третій сет.

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Джокович серед найкращих

Таким чином, Джокович нарешті стає олімпійським чемпіоном та стає лише п'ятим тенісистом в історії, якому вдавалось зібрати "золотий шлем" за кар'єру, а саме виграти всі турніри Grand Slam та Олімпіаду.

Раніше це робили Андре Агассі та Рафаель Надаль у чоловіків, а також Штеффі Граф та Серена Вільямс у жінок. До слова, бронзову медаль на Іграх-2024 здобув італієць Лоренцо Музетті, який у матчі за третє місце переграв Фелікса Оже-Альяссіма.