Новак Джокович виграв Ролан Гаррос-2021 і встановив унікальний рекорд

Перша ракетка світу серб Новак Джокович став переможцем Ролан Гаррос-2021. У вирішальному поєдинку Джокович переміг дебютанта фіналу турнірів серії Гренд Слем грека Стефаноса Ціціпаса. Матч тривав 5 сетів.

Новак Джокович – Стефанос Ціціпас 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4)

До речі Барбора Крейчикова виграла Ролан Гаррос, здолавши росіянку у фіналі

У першому сеті тенісисти досить впевнено захищали свої подачі, однак Ціціпас добрався до сет-пойнту в 9 геймі на подачі Новака. Та серб не тільки відігрався, але й зробив брейк. Подати на партію Джокович не зміг через зворотний брейк Ціціпаса.

На тай-брейку грек повів 4:0, але Джокович першим добрався до сет-пойнту. Реалізувати його Новак не зміг, після чого Ціціпас таки виграв сет.

У другому сеті Ціціпас продовжив локальний успіх на тай-брейку першого та відразу зробив брейк. Грек повів 5:2 і виграв сет на подачі Джоковича.

Слід зазначити, що тенісисти обмінялися падіннями у перших двох сетах і, на щастя, продовжили гру.

Здавалося, що грек доб'є Джоковича у третьому сеті. Та вирішальним геймом сету став четвертий. Ціціпас відіграв 4 брейк-пойнти, але таки капітулював. Новак довів партію до перемоги та залишився у матчі.

У четвертому сеті у Ціціпаса відверто не клеїлася гра. Грек допускав багато помилок, коли Новак – домінував. Усе завершилося розгромом від серба – 6:2.

У вирішальному сеті грек програв свою подачу у третьому геймі. Джокович вдало відіграв на своїй подачі, не подарувавши Ціціпасу жодного брейк-пойнту. У підсумку Новак виграв поєдинок.

Історичне досягнення Джоковича