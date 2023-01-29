Визначний ювілей: Новак Джокович вдесяте став чемпіоном Australian Open
Зірка світового тенісу Новак Джокович знову стане першою ракеткою. У фіналі чоловічого турніру Відкритого чемпіонату Австралії серб переміг Стефаноса Циципаса.
Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)
У неділю, 29 січня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у чоловічому розряді. У вирішальному поєдинку серб Новак Джокович у трьох сетах переміг грека Стефаноса Циципаса, пише 24 канал.
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Перший сет завершився з рахунком 6:3 на користь сербського тенісиста. У другій партії Циципас нав'язав конкурентну боротьбу Джоковичу. Доля сету визначилася на тайбрейку, який врешті виграв серб із рахунком 7:4.
У вирішальному сеті, як і в попередньому, Джокович здобув перемогу – 7:5.
Відео тріумфу Джоковича
Australian Open. Фінал
- Новак Джокович (Сербія) – Стефанос Циципас (Греція) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)
Для Новака Джоковича ця перемога стала ювілейною на кортах Австралії – десятою. Загалом це вже 22-й титул Grand Slam для сербського тенісисту і за цим показником він наздогнав Рафаеля Надаля. У ще однієї легенди світового тенісу Роджера Федерера 20 титулів.