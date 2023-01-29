Визначний ювілей: Новак Джокович вдесяте став чемпіоном Australian Open

Зірка світового тенісу Новак Джокович знову стане першою ракеткою. У фіналі чоловічого турніру Відкритого чемпіонату Австралії серб переміг Стефаноса Циципаса.

Новак Джокович – Стефанос Циципас – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

У неділю, 29 січня, відбувся фінал Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу у чоловічому розряді. У вирішальному поєдинку серб Новак Джокович у трьох сетах переміг грека Стефаноса Циципаса, пише 24 канал.

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Перший сет завершився з рахунком 6:3 на користь сербського тенісиста. У другій партії Циципас нав'язав конкурентну боротьбу Джоковичу. Доля сету визначилася на тайбрейку, який врешті виграв серб із рахунком 7:4.

У вирішальному сеті, як і в попередньому, Джокович здобув перемогу – 7:5.

Відео тріумфу Джоковича

Australian Open. Фінал

Новак Джокович (Сербія) – Стефанос Циципас (Греція) – 6:3, 7:6(4), 7:6(5)

Для Новака Джоковича ця перемога стала ювілейною на кортах Австралії – десятою. Загалом це вже 22-й титул Grand Slam для сербського тенісисту і за цим показником він наздогнав Рафаеля Надаля. У ще однієї легенди світового тенісу Роджера Федерера 20 титулів.

Новак Джокович покращив власний рекорд турніру за числом перемог (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Завдяки перемозі у фіналі Australian Open серб повернеться на перший рядок світового рейтингу ATP уперше з червня 2022 року.