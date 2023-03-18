Новак Джокович пропустить черговий турнір у США через відсутність вакцини від COVID-19

Сербський тенісист продовжує займати антиваксерську позицію. Через це він не зможе поїхати на престижний турнір в Маямі.

Вже наступного тижня у США стартує черговий тенісний турнір Masters в Маямі. На змагання категорії ATP/WTA1000 з'їдуться майже всі топові спортсмени світу.

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Комусь це завадить зробити травма, а ось у випадку із Новаком Джоковичем ситуація інша. Перша ракетка світу пропустить черговий турнір у США.

Причиною є антиваксинаторська позиція серба. Справа у тому, що до Штатів іноземці можуть в'їхати тільки за наявності щеплення від COVID-19, якого у Новака і немає.

Через цю позицію Джокович минулого року пропустив Мастерси у США та Канаді, а також два турніри Grand Slam (Australian Open та US Open). Цього року Австралія вже дозволило йому в'їзд і він виграв це змагання Grand Slam.

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А ось на Індіан-Веллс серб не зміг відправитись. При цьому губернатор штату Флорида Рон ДеСанті та організатору турніру в Маямі просили владу США зробити виключення для Ноле, але заборона залишилась в силі.

Таким чином, Новак повернеться у тур ATP на початку квітня на ґрунтове змагання у Монте-Карло. До слова, Джокович є рекордсменом по перемогах в Маямі. Разом із Андре Агассі він виграв 6 титулів.