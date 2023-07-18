Не вміє програвати: Джоковича оштрафували після поразки у фіналі Вімблдону

Сербський тенісист Новак Джокович не впорався з емоціями під час фіналу Вімблдон 2023. Тепер йому доведеться сплатити штраф за свою поведінку.

У фіналі Вімблдону 2023 Новак Джокович зіграв проти іспанця Карлоса Алькараса. Матч видався доволі напружений – тенісисти зіграли всі п'ять сетів, загалом гра тривала 4 години та 43 хвилини.

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У п'ятому сеті все вирішив, фактично, програний гейм на власній подачі Джоковича. Перед тим сербський тенісист сам не зміг реалізувати брейк. Саме тоді в тенісиста і не витримали нерви. Він розтрощив свою ракетку об стійку, яка тримає сітку. Однак такий вияв агресії йому не допоміг – Алькарас довів гру до перемоги.

Дивіться відео, як Новак Джокович розтрощив свою ракетку під час матчу

Та тепер Джокович буде змушений розплатитися за свою неспортивну поведінку. Його оштрафували на 8 тисяч доларів.

Та це невелика сума, зважаючи на призові, які заробив Джокович на Вімблдоні 2023. За вихід у фінал він заробив 1,175 мільйона фунтів стерлінгів. Тож цей штраф – це лише 0,52% від суми його призових. При цьому що за перемогу на турнірі Джокович міг заробити вдвічі більше – 2,35 мільйона фунтів стерлінгів.

Варто додати, що такий самий штраф на Вімблдоні отримала і 16-річна росіянка Мірра Андрєєва за неспортивну поведінку. Але на цьому не зупинилася, і відзначилася ще й хамським вчинком.