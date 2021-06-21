Новачок Серії А готовий заплатити Зорі 1,5 мільйона євро за Кочергіна

Луганська Зоря може солідно заробити на продажі Владислава Кочергіна. Венеція пропонує за футболіста 1,5 мільйона євро.

Зацікавленість новачка Серії А

Хавбек Зорі Владислав Кочергін потрапив в об'єктив новачка італійського чемпіонату Венеції. Футболіст луганського клубу повинен стати одним із трьох футболістів, які зможуть поповнити італійців, хоча не є гравцями з Євросоюзу.

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Команда з Італії готова виплатити відступні Зорі у вигляді 1,5 мільйонів євро. Хоча італійський клуб не поспішає офіційно виходити на Зорю. Контракт Кочергіна з українцями розрахований до кінця червня 2022 року. Тому Зорі вигідно продати гравця вже цього літа, щоб не відпустити його безкоштовно через рік.

Першим новачком Венеції став ізраїльський гравець Дора Переца, який зайняв одну квоту у списку футболістів не із Євросоюзу. До слова, цього тепер вже гравця італійського клубу свого часу "сватали" у київське Динамо. Очікується, що два місця, які залишилися під гравців не з Євросоюзу, займуть Кочергін і футболіст із США. Прізвище останнього не повідомляється.

Кочергін став гравцем Зорі у 2017 році, перейшовши із Дніпра. У сезоні-2020/2021 хавбек відіграв 33 матчів в усіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти.

Спеціалізований портал Transfermarkt, оцінює вартість Владислава у 2,50 мільйона євро.

Спростування Кочергіна

Футболіст заявив, що не отримував жодних офіційних пропозицій від італійського клубу. Однак сам Кочергін не проти спробувати свої сили у Серії А. Владислав запевнив, що жоден із клубів особисто не виходив на нього. А от щодо його агента не заперечив.