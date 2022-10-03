Новачок Полтави розповів, що зробив з російським паспортом
Джерело:сайт Полтави
Нещодавно СК Полтава оголосила про підписання гравця з російським паспортом Сергія Каретника. Футболіст розповів про свою позицію.
У 2013 році Каретник перебрався до Росії, де виступав за низку місцевих клубів. Після 24 лютого футболіст приїхав до України, а 1 жовтня підписав контракт з Полтавою, яка виступає у Першій лізі.
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Каретник: Паспорт просто знищив
Футболіст зізнався, що отримав російське громадянство у 17 років. За словами Сергія, це було більше не його рішенням, а людей, які займалися його кар'єрним поступом.
Так, після початку повномасштабної війни я написав заяву, а паспорт просто знищив! До речі, викликали мене до поліції в Лубнах. Мене перевіряли. Вивчали мій телефон, всі переписки в ньому. Та мені приховувати не було чого. Думаю, я не єдиний, хто через це пройшов,
– сказав футболіст.
Каретник також розповів про допомогу українським військовим.
"Звичайно, допомагаю, як і будь-який нормальний громадянин України. Адже, як я вже писав на сторінці в інстаграмі, завдяки ЗСУ ми можемо жити тут, у Полтаві чи інших регіонах України, і займатися футболом. Взагалі моя родина (тато, мама, сестра) ніколи не залишалися осторонь. Ми і донатили на різні благодійні фонди, долучилися до збору на "народний байрактар" і допомагали переселенцям із тимчасово окупованих територій речами. Лише допомагаючи армії і волонтерам усіма можливими способами Україна зможе здобути перемогу в цій війні!" – розповів гравець.
Що відомо про футболіста
- У Росії футболіст виступав за Кубань, Анжи, брянське та владивостоцьке Динамо.
- Каретник є уродженцем Полтавщини та вихованцем київського Динамо.