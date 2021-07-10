Привезе картоплі: новачок Динамо дав кумедну обіцянку, якщо заб'є 10 голів

Київське Динамо взяло в оренду нападника московського ЦСКА Іллю Шкуріна. Білоруський футболіст дав обіцянку перед сезоном.

З почуттям гумору

Новобранець киян Ілля Шкурін виявився футболістом із хорошим почуттям гумору. Нападник серйозно налаштований продемонструвати свої найкращі якості форварда в оренді в Україні.

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Білоруський футболіст пообіцяв привезти команді картоплю, якщо заб'є 10 голів за сезон. До слова, саме врожаями картоплі багата білоруська земля.

Я не вмію смажити картоплю. Чесно. Якщо я її підсмажу – усі залишаться голодними. Я можу її просто привезти, але смажити не буду,

– сказав нападник.

9 липня Шкурін перейшов у Динамо на правах оренди на один сезон. Його контракт належить московському ЦСКА.

У сезоні-2020/2021 нападник зіграв 14 матчів в усіх турнірах, у яких забив 3 голи.

Презентація Іллі Шкуріна у Динамо: дивіться відео