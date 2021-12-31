Нова команда: Світоліна нарешті відкрила занавіс – фото з тренування

Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до старту нового сезону. Світоліна провела тренування на корті в Аделаїді під проводом свого нового наставника Андіса Юски.

15 ракетка світу Еліна Світоліна розповіла про зміни у своїй команді. У новому сезоні вона працюватиме з Андісом Юскою та Гюнтером Бресніком.

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"Якщо чесно, було багато різних варіантів. Десь місяць-півтора після закінчення сезону я думала про те, з ким мені хотілося б працювати. З Гюнтером Бресніком я спілкувалася, тому що він тренує Гаеля. Бреснік завжди перебував зі мною поруч і допомагав мені у 2021 році, дивився багато моїх матчів, ми на багато тем спілкувалися. Все склалося в одне, і я вирішила взяти його", – сказала українка.

Також Еліна розповіла, як познайомилася з Андісом Юскою:

Потрібна була людина, з якою буде взаєморозуміння і яка зможе влитися у команду. Якось мені прийшла думка про Андіса Юска. Ми спілкувалися з ним на одному турнірі, не пам'ятаю, де, але мені прийшла ідея спробувати попрацювати з ним, чому б і ні. Він уже завершив співпрацю з Амандою Анісімовою, але я не знала, чи є в нього вже нова підопічна. Мій агент зателефонував Андісу, і ми ось так домовилися, що будуть пробні тижні на Тенеріфе, і так склалося досить добре.



Еліна Світоліна з новим тренером



Еліна Світоліна та Адоніс Юска



Еліна Світоліна на тренуванні

Хто такі Бреснік та Юска

Андіс був капітаном латвійців у Кубку Біллі Джин Кінг. Декілька років тому Юшка заснував свою тенісну академію "AJ Tennis Academy".

Бреснік з початку 2021-го року тренує чоловіка Світоліної Гаеля Монфіса. У списку колишніх підопічних Бресніка – Борис Беккер, Патрік Макінрой, Домінік Тім, а також співвітчизник Андіса Юшки – Ернест Гулбіс.