Зінченко руками оформив переможний асист за Арсенал: результативне відео

Лондонський Арсенал здобув свою другу перемогу поспіль в АПЛ сезону-2023/2024. У вівторок, 30 січня, "каноніри" здолали на виїзді Ноттінгем.

Мікель Артета довірив місце Олександру Зінченку у стартовому складі лондонських гостей. Українець грав лівого захисника, але регулярно зміщувався у центр поля. Перша частина гри, попри небезпечні моменти, минула без голів 0:0, повідомляє 24 Канал.

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Своєрідний асист українця

Першого голу уболівальникам довелось чекати аж 65 хвилин. Гольова атака Арсенала розпочалась із вкидання з ауту від Зінченка, який побачив ніяким не прикритого Жезуса біля штрафного майданчика господарів. Габріел отримав передачу від українця та пробив у ближній воротарський кут, відкривши рахунок у зустрічі 0:1.

Ось так Олександр оформив асист руками, але за усіма правилами футболу.

Для Зінченка цей доволі епічний асист став другим у футболці Арсенала у поточному сезоні-2023/2024, який українець проводить не надто переконливо.

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Після чого команди забили ще по одному голу, а Арсенал оформив перемогу з рахунком 1:2. Олександр пішов відпочивати лише у компенсований до поєдинку час. Замість українця на лівий фланг захисту вийшов поляк Якуб Ківьор.