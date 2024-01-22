Світоліна зі сльозами на очах знялась із 1/8 фіналу Australian Open: болюче відео

Одразу дві українки вийшли на корт Australian Open-2024 у понеділок, 22 січня. Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілась із чешкою Ліндою Носковою, яка створила сенсацію, вибивши з турніру першу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек.

Лінда Носкова – Еліна Світоліна 0:0 (3:0 відмова)

Одразу троє українських тенісисток пробились до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Серед була й Еліна Світоліна. Вже у першому сеті стало зрозуміло, що жодна із дівчат буде грати виключно на перемогу. У затяжному геймі переможницею вийшла Носкова, яка повела у рахунку 1:0, повідомляє 24 Канал.

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Далі Лінда захистила свою подачу під нуль та взяла наступний гейм на подачі українки. Рахунок у зустрічі став несподіваним 3:0, але тому є причина.

Стало зрозуміло, що в Еліни щось не так зі здоров'ям. Світоліна викликала лікаря на корт. На жаль, жодні медичні маніпуляції не допомогли першій ракетці України, яка сповістила судді на вишці, що не зможе більше продовжити гру.

Світоліна зі сльозами на очах та під овації трибун покинула корт.

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Мрій про чвертьфінал AO-2024 зруйнувались. Далі пробилась Носкова, але це точно не той прохід, який може пишатись чеська представниця. В 1/4 фіналу Лінду чекає інша українка Даяна Ястремська, яка в 1/8 фіналу у двох сетах здолала "нейтральну" білоруску Вікторію Азарєнко.

На пресконференції Світоліна зізналась, що ще у першому геймі відчула стріляючий біль у спині, який сковував усі її рухи та не давав нічого зробити на корті. Наразі невідомо, що спричинило такий спазм в українки.