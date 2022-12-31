Втретє в кар'єрі: феноменальний Магнус Карлсен став об'єднаним чемпіоном світу з шахів
Джерело:твітер ФІДЕ
У Казахстані відбувся відкритий чемпіонат світу з шахів. У першості з бліцу золоті нагороди завоював норвезький гросмейстер Магнус Карлсен.
Феноменальний Магнус Карлсен втретє об'єднав усі титули чемпіона світу. На чемпіонаті світу з шахів, який проходив у Алмати, норвежець став володарем золотих нагород з бліцу.
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Чинний чемпіон світу набрав 16 очок впродовж 21 партії. Срібло дісталось американцю Хікару Накамурі, а бронзові медалі вірменину Айку Мартиросяну.
Таким чином, Карлсен втретє у кар'єрі об'єднав три титули чемпіона світу – у класичних шахах, рапіді та бліці. Раніше Потрійна корона діставася норвежцю у 2014 та 2019 роках.
Українець Олександр Моїсеєнко на турнірі здобув 8 перемог, двічі зіграв унічию й зазнав 11 поразок. Він посів 130 місце в загальному заліку.
Шахи. Чемпіонат світу-2022 з бліцу.
- 1. Магнус Карлсен (Норвегія) - 16 очок
- 2. Хікару Накамура (США) - 15
- 3. Айк Мартиросян (Вірменія) - 15
...
- 130. Олександр Моїсеєнко (Україна)
У жінок чемпіонкою світу з бліцу стала 18-річна Бібісара Асаубаєва з Казахстану. Вона набрала 13 очок у 17 партіях. Срібні медалі у Гампі Комеру з Індії, а бронзу здобула росіянка Поліна Шувалова, яка виступала під прапором ФІДЕ.
Україну на турнірі представляли шість шахісток. Найкращий результат серед них показала Наталія Букса – 9,5 бала, яка посіла 26 місце.
Шахи. Чемпіонат світу-2022 з бліцу. Жіночий турнір:
- 1. Бібісара Асаубаєва (Казахстан) - 13
- 2. Гампі Конеру (Індія) - 12.5
- 3. Поліна Шувалова - 12
...
- 26. Наталія Букса (Україна)
- 32. Анна Ушеніна (Україна)
- 42. Юлія Осьмак (Україна)
- 60. Інна Гапоненко (Україна)
- 68. Ірина Петрова (Україна)