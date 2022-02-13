Норвезьке домінування в біатлоні: результати Олімпіади-2022 13 лютого

13 лютого 2022 , 18:22
Читать новость на русском

В неділю, 13 лютого, на Олімпіаді в Пекіні розіграли ще сім комплектів нагород. Золота медаль Норвегії дозволила їй вийти в лідери медального заліку.

Цього разу призери Олімпіади-2022 визначилися у біатлоні (чоловіча та жіноча гонка-переслідування), лижних гонках, ковзанярському спорті, шорт-треку (чоловіки на дистанції 500 метрів та жіноча естафета на 3000 метрів) та гірськолижному спорті. Про це повідомляє 24 канал.

Варте уваги Українці на Олімпіаді-2022 запустили флешмоб в соцмережах на підтримку України та проти війни

Гірськолижний спорт (чоловіки, гігантський слалом)

  1. Марко Одерматт (Швейцарія)
  2. Жан Краньєц (Словенія)
  3. Матьє Февр (Франція)

Біатлон (жінки, гонка-переслідування)

  1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
  2. Ельвіра Еберг (Швеція)
  3. Тіріль Екгофф (Норвегія)

Біатлон (чоловіки, гонка-переслідування)

  1. Кантен Фійон-Має (Франція)
  2. Тар'єй Бьо (Норвегія)
  3. Едуард Латипов (ОКР)

Лижні перегони (чоловіки, естафета 4 по 10 кілометрів)

  1. ОКР
  2. Норвегія
  3. Франція

Шорт-трек (жінки, естафета 3000 метрів)

  1. Нідерланди
  2. Південна Корея
  3. Китай

Шорт-трек (чоловіки, 500 метрів)

  1. Шаоан Лю (Угорщина)
  2. Костянтин Івлієв (ОКР) 
  3. Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт (жінки, 500 метрів)

  1. Ерін Джексон (США)
  2. Такагі Міхо (Японія)
  3. Ангеліна Голікова (ОКР)

Медальний залік

 

Автор: Ігор Саджениця