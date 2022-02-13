Норвезьке домінування в біатлоні: результати Олімпіади-2022 13 лютого
13 лютого 2022 , 18:22Читать новость на русском
В неділю, 13 лютого, на Олімпіаді в Пекіні розіграли ще сім комплектів нагород. Золота медаль Норвегії дозволила їй вийти в лідери медального заліку.
Цього разу призери Олімпіади-2022 визначилися у біатлоні (чоловіча та жіноча гонка-переслідування), лижних гонках, ковзанярському спорті, шорт-треку (чоловіки на дистанції 500 метрів та жіноча естафета на 3000 метрів) та гірськолижному спорті. Про це повідомляє 24 канал.
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Гірськолижний спорт (чоловіки, гігантський слалом)
- Марко Одерматт (Швейцарія)
- Жан Краньєц (Словенія)
- Матьє Февр (Франція)
Біатлон (жінки, гонка-переслідування)
- Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)
- Ельвіра Еберг (Швеція)
- Тіріль Екгофф (Норвегія)
Біатлон (чоловіки, гонка-переслідування)
- Кантен Фійон-Має (Франція)
- Тар'єй Бьо (Норвегія)
- Едуард Латипов (ОКР)
Лижні перегони (чоловіки, естафета 4 по 10 кілометрів)
- ОКР
- Норвегія
- Франція
Шорт-трек (жінки, естафета 3000 метрів)
- Нідерланди
- Південна Корея
- Китай
Шорт-трек (чоловіки, 500 метрів)
- Шаоан Лю (Угорщина)
- Костянтин Івлієв (ОКР)
- Стівен Дюбуа (Канада)
Ковзанярський спорт (жінки, 500 метрів)
- Ерін Джексон (США)
- Такагі Міхо (Японія)
- Ангеліна Голікова (ОКР)
Медальний залік