Норвезьке домінування в біатлоні: результати Олімпіади-2022 13 лютого

В неділю, 13 лютого, на Олімпіаді в Пекіні розіграли ще сім комплектів нагород. Золота медаль Норвегії дозволила їй вийти в лідери медального заліку.

Цього разу призери Олімпіади-2022 визначилися у біатлоні (чоловіча та жіноча гонка-переслідування), лижних гонках, ковзанярському спорті, шорт-треку (чоловіки на дистанції 500 метрів та жіноча естафета на 3000 метрів) та гірськолижному спорті. Про це повідомляє 24 канал.

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Гірськолижний спорт (чоловіки, гігантський слалом)

Марко Одерматт (Швейцарія) Жан Краньєц (Словенія) Матьє Февр (Франція)

Біатлон (жінки, гонка-переслідування)

Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія) Ельвіра Еберг (Швеція) Тіріль Екгофф (Норвегія)

Біатлон (чоловіки, гонка-переслідування)

Кантен Фійон-Має (Франція) Тар'єй Бьо (Норвегія) Едуард Латипов (ОКР)

Лижні перегони (чоловіки, естафета 4 по 10 кілометрів)

ОКР Норвегія Франція

Шорт-трек (жінки, естафета 3000 метрів)

Нідерланди Південна Корея Китай

Шорт-трек (чоловіки, 500 метрів)

Шаоан Лю (Угорщина) Костянтин Івлієв (ОКР) Стівен Дюбуа (Канада)

Ковзанярський спорт (жінки, 500 метрів)

Ерін Джексон (США) Такагі Міхо (Японія) Ангеліна Голікова (ОКР)

Медальний залік