Нокаутує як Коммі: Лопес знову пригрозив Ломаченку – відео
Володар титул IBF в легкій вазі Теофімо Лопес обіцяє прийняти виклики на бій від всіх охочих. Та спершу у планах молодого американця Василь Ломаченко, якого Теофімо планує нокаутувати.
В інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com Лопес повідомив, що продовжує готуватися до зустрічі з Ломаченком. За його словами, дати бою поки немає.
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Лопес прийме всі виклики
22-річний боксер готовий боксувати у легкій вазі та навіть напівсередні (140 фунтів).
"Мені плювати, будь-хто в моєму дивізіоні може викликати мене. Давайте. Будь-хто у 140 фунтах може викликати мене. Давайте", – сказав Теофімо.
Він запевнив, що знає про скептичне ставлення до його шансів на перемогу у поєдинку з Василем Ломаченком.
Він нагадав, як нокаутував Річарда Коммі у бою за титул IBF.
Я знаю, що ви мені не вірите, але мій час прийде, повірте. Ломаченко буде першим, а всі інші – після нього. Все, що я говорю, я потім роблю. Всі говорили про Коммі – ви отримали. Всі говорять про Ломаченка – подивіться, що буде. З Хосе Рамірес буде так само,
– сказав Лопес.
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Ломаченко – Лопес: головне про бій
- Поєдинок боксерів мав пройти ще 30 травня у США, але був перенесений через карантин.
- На кону двобою, ймовірно, стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Промоутер обох спортсменів Боб Арум повідомив попередню дату поєдинку. Ймовірно, боксери зустрінуться 19-го вересня.
- Втім, Арум не став уточнювати, де пройде бій.