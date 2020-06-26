Володар титул IBF в легкій вазі Теофімо Лопес обіцяє прийняти виклики на бій від всіх охочих. Та спершу у планах молодого американця Василь Ломаченко, якого Теофімо планує нокаутувати.

В інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com Лопес повідомив, що продовжує готуватися до зустрічі з Ломаченком. За його словами, дати бою поки немає.

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Лопес прийме всі виклики

22-річний боксер готовий боксувати у легкій вазі та навіть напівсередні (140 фунтів).

"Мені плювати, будь-хто в моєму дивізіоні може викликати мене. Давайте. Будь-хто у 140 фунтах може викликати мене. Давайте", – сказав Теофімо.

Він запевнив, що знає про скептичне ставлення до його шансів на перемогу у поєдинку з Василем Ломаченком.

Він нагадав, як нокаутував Річарда Коммі у бою за титул IBF.

Я знаю, що ви мені не вірите, але мій час прийде, повірте. Ломаченко буде першим, а всі інші – після нього. Все, що я говорю, я потім роблю. Всі говорили про Коммі – ви отримали. Всі говорять про Ломаченка – подивіться, що буде. З Хосе Рамірес буде так само,

– сказав Лопес.

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