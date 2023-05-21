Вбивчий нокаут в андеркарті бою Ломаченко з Хейні: Накатані став новим чемпіоном – відео

Джунто Накатані переміг Ендрю Малоні в бою за звання чемпіон WBO у другій найлегшій вазі. Їх поєдинок відбувся в андеркарті бою Ломаченко – Хейні.

Накатані та Малоні провели бій з вакантний чемпіонський титул. Їх бій відбувся на вечорі боксу в Лас-Вегасі, де головний поєдинок вечора – протистояння Ломаченка та Хейні.

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В третьому та одинадцятому раундах Малоні побував у нокдауні, але зумів продовжити бій, одразу піднявшись на ноги.

Але в останньому раунді Малоні хоч і намагався захиститися від суперника, але отримав потужний прямий удар з лівої та одразу впав. Після цього він вже не зумів піднятися. Нокаут

Відео нокауту