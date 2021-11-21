Нокаут у Києві: як Далакян ефектно захистив титул WBA – відео бою
21 листопада 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Києві, у виставковому центрі ACCO International під егідою Union Boxing Promotion, відбувся боксерський поєдинок між володарем поясу WBA у найлегшій вазі Артемом Далакяном та тимчасовим чемпіоном з Панами Луїсом Консепсьоном.
Далакян двічі відправляв суперника у нокдаун. А у 9-му раунді тренер Консепсьйона сигналізував про зупинку бою. То ж технічним нокаутом Далакян здобув перемогу.
До слова Українець Далакян нокаутував Консепсьйона та успішно захистив чемпіонський титул WBA
- Це був перший бій Далакяна за останніх півтора року. Титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі залишається в руках українця (21 перемога всього).
- Далакян вп'яте захистив свій чемпіонський титул. Чемпіоном світу він став у грудні 2018 року, здобувши перемогу над американцем Браяном Вілорієм.
Далакян – Консепсьйон: відеоогляд бою