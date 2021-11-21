Нокаут у Києві: як Далакян ефектно захистив титул WBA – відео бою

09:04

У Києві, у виставковому центрі ACCO International під егідою Union Boxing Promotion, відбувся боксерський поєдинок між володарем поясу WBA у найлегшій вазі Артемом Далакяном та тимчасовим чемпіоном з Панами Луїсом Консепсьоном.