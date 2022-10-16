НОК Естонії виступив проти повернення росіян та білорусів до світового спорту

Національний олімпійський комітет Естонії прокоментував можливе повернення росіян та білорусів до міжнародної арени. Там чітко заявили, що не раді бачити представників країн-терориста.

На Генеральній асамблеї Асоціації національних олімпійських комітетів (АНОК) будуть присутні представники Росії та Білорусі. Однак таким гостям не всі раді.

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"Спортсменам цих країн на всіх рівнях не місце в спортивній родині"

У НОК Естонії заявили, що не бажають бачити росіян та білорусів.

Олімпійський комітет Естонії досі дотримується тієї позиції, яку ми сформулювали в кінці лютого. Поки Росія та її союзник Білорусь продовжуватимуть вбивати невинних мирних жителів і руйнувати спортивну інфраструктуру в Україні, спортсменам і офіційним особам цих країн на всіх рівнях не місце в спортивній родині,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про Генасамблею АНОК