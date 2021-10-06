Ногою по голові: в Бразилії футболіст жорстоко побив арбітра – відео

Матч бразильської Серії А2 чемпіонату Гаучо між Гуарані та спортивним клубом Сан-Паулу був перерваний через наджорстоку поведінку захисника Вільяма Рібейро.

Нелюдська жорстокість

На 61-й хвилині поєдинку гравець СК Сан-Паулу Рібейро збив з ніг рефері Родріго Крівелларо, а потім з усієї сили вдарив його ногою по голові.

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Служителя Феміди, який втратив свідомість, прямо з футбольного поля на "швидкій" відвезли до місцевої лікарні, де він пізніше прийшов до тями.

Що ж стосується грубіяна Рібейро, то його доправили до поліцейської дільниці, а сама гра після паузи, яка склала більше 30 хвилин, була скасована. Якщо 30-річного футболіста визнають винним (Рібейро звинувачують у замаху на вбивство), то йому загрожує тривалий тюремний термін.

Відео епізоду

Президент ліги написав у своєму твіттері про стан рефері – Крівеллеро вже йде на поправку. Щодо Рібейро, то брутальний епізод розглядатимуть у суді.