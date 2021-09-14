У нього немає проблем, – Луческу відповів на критику Петракова у сторону Караваєва
Джерело:ФК Динамо
Київське Динамо готується до матчу проти Бенфіки у Лізі чемпіонів. Тренер киян прокоментував критику Олександра Петракова у сторону Олександра Караваєва.
"Футболісти мають бути сильними психологічно"
Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв участь у традиційній пресконференції напередодні матчу киян проти Бенфіки у Лізі чемпіонів. Румунський спеціаліст прокоментував слова Олександра Петракова, які були адресовані Олександру Караваєву.
До теми Петраков запалив у прямому ефір: розповів про Маліновського і розніс Сироту та Караваєва
Луческу заявив, що футболісти повинні долати спади та складні моменти у кар'єрі. Гравці мають бути психологічно сильними. Румун запевнив, що у Караваєва немає жодних проблем.
Професійні футболісти зобов'язані проходити через складні моменти. Кожні 3-4 дні у них іспит – це гра. Футболісти мають бути сильними психологічно. Хто залишається у вчорашньому дні, у того немає жодних шансів прогресувати. Тож у Караваєва жодних проблем немає,
– сказав румунський фахівець.
Що сталось між Петраковим та Караваєвим
- Наставник збірної України Олександр Петраков став гостем програми "Великий футбол". Наставник розповів про ситуацію з Русланом Маліновським та несподівано розкритикував гру динамівців Олександра Караваєва та Олександра Сироту.
- Олександр Васильович провів розмову з Караваєвим після двох результативних помилок у грі відбору чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (2:2). Петраков зазначив, що у 29 років не можна робити таких дитячих помилок.