У нього немає проблем, – Луческу відповів на критику Петракова у сторону Караваєва

14 вересня 2021 , 13:33
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Джерело:

ФК Динамо

Київське Динамо готується до матчу проти Бенфіки у Лізі чемпіонів. Тренер киян прокоментував критику Олександра Петракова у сторону Олександра Караваєва.

"Футболісти мають бути сильними психологічно"

Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв участь у традиційній пресконференції напередодні матчу киян проти Бенфіки у Лізі чемпіонів. Румунський спеціаліст прокоментував слова Олександра Петракова, які були адресовані Олександру Караваєву.

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Луческу заявив, що футболісти повинні долати спади та складні моменти у кар'єрі. Гравці мають бути психологічно сильними. Румун запевнив, що у Караваєва немає жодних проблем.

Професійні футболісти зобов'язані проходити через складні моменти. Кожні 3-4 дні у них іспит – це гра. Футболісти мають бути сильними психологічно. Хто залишається у вчорашньому дні, у того немає жодних шансів прогресувати. Тож у Караваєва жодних проблем немає,
– сказав румунський фахівець.

Що сталось між Петраковим та Караваєвим

  • Наставник збірної України Олександр Петраков став гостем програми "Великий футбол". Наставник розповів про ситуацію з Русланом Маліновським та несподівано розкритикував гру динамівців Олександра Караваєва та Олександра Сироту.
  • Олександр Васильович провів розмову з Караваєвим після двох результативних помилок у грі відбору чемпіонату світу-2022 проти Казахстану (2:2). Петраков зазначив, що у 29 років не можна робити таких дитячих помилок.
Автор: Софія Кулай