Президент Федерації футболу Франції вибачився перед Зіданом, після образ в сторону легенди

Президент ФФФ Ноель Ле Гре перепросив за свої некоректні слова в сторону Зінедіна Зідана. На очільника французької федерації вплинула хвиля хейту.

Ноель Ле Гре зухвало висловився в сторону легенди французького футболу Зінедіна Зідана. Та президент , здається, зрозумів, що ляпнув зайвого та визнав свою помилку.

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Ле Гре зазначив, що дуже поважає Зідана, його минулі та майбутні заслуги. Також сказав, що його негативне висловлювання в сторону екс-футболіста не відображають його ставлення до нього.

Хочу попросити вибачення за ці слова, які абсолютно не показують мої думки та ставлення до футболіста, яким він був, та тренера, яким він став. Я дав інтерв’ю, яке не повинен був давати, бо це спричинило суперечність між Дешамом та Зіданом - двома особистостями французького футболу. Визнаю, що зробив кілька некоректних зауважень, які викликали непорозуміння. Зінедін Зідан знає, яку величезну повагу я відчуваю до нього, як і до всіх французів,

– пояснив Ле Гре.

Некоректність зі сторони Ле Гре