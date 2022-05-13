Низка готелів відмовляє у заселенні представникам ЛГБТ-спільноти під час ЧС-2022 у Катарі

Низка готелів у Катарі не готова приймати представників ЛГБТ-спільноти під час чемпіонату світу з футболу 2022 року. Про це свідчить розслідування видання SVT Sport.

У ФІФА обіцяли комфортні умови для кожного вболівальника

Близько 20 катарських готелів, вказаних на офіційному сайті чемпіонату світу-2022, відмовляють у заселенні представникам ЛГБТ-спільноти на час турніру.

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Законодавство Катару забороняє одностатеві стосунки, проте президент ФІФА Джанні Інфантіно під час Конгресу організації, що відбувся у Досі, наголошував на тому, що місцева влада сприятиме відвідуванню турнірів усім уболівальникам, зокрема і представникам ЛГБТ-спільнот.

Журналісти зі Швеції провели власне розслідування, у ході якого вони з'ясували, що у Катарі все ж таки вдаються до дискримінації. Представники ЗМІ від імені гей-пари забронювати собі готель У Катані під час мундіалю.

Представникам ЛГБТ-спільнот рекомендують не говорити відкрито про свою орієнтацію під час бронювання номерів. А деякі інші готелі взагалі відмовляють їм у бронюванні.

На сайті чемпіонату світу доступні для бронювання номерів 69 катарських готелів. Журналісти-розслідувачі отримали відповіді від 59 з них: у трьох отримало категоричні відмови для заселення, тоді як ще у 20 були готові дати дозвіл на бронювання, але рекомендували не "поводити себе як геї".

З позиції готелю ми не проти, але хочемо вас поінформувати, що перед цим у нас виникали інциденти, коли поліція виводила з номеру громадян Катару, у яких були одностатеві стосунки,

– сказали одні із власників готелю. у Катарі.

Це не перші звинувачення для Катару у порушення прав людини.

Хто зіграє у Катарі

30 з 32 учасників чемпіонату світу-2022 вже визначені. Дві збірні визначаться у міжконтинентальних плей-офф, тоді як ще одна команда визначиться за підсумками європейського плей-офф, участь у якому бере і Україна.

Відбулося жеребкування фінальної частини чемпіонату світу. Якщо Україна пройде на турнір, то потрапить у групу В – до Англії, США та Ірану.

Чемпіонат світу з футболу-2022 відбудеться з 21 листопада до 18 грудня у Катарі.