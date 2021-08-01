Німецький тенісист Звєрєв знищив росіянина у фіналі Олімпіади

Німецький тенісист Александер Звєрєв став олімпійським чемпіоном-2020. Звєрєв переміг росіянина Карена Хачанова у фіналі тенісного турніру серед чоловіків.

Александер Звєрєв – Карен Хачанов 2:0 (6:3, 6:1)

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Поєдинок Звєрєва та Хачанова тривав менше, аніж півтори години.

У першому сеті німецький тенісист оформив брейк вже у третьому геймі. Повівши 5:3, Александер виграв сет на подачі росіянина.

Другий сет пройшов за тим же сценарієм, однак росіянину вдалося виграти тільки один гейм. Кривдник серба Новака Джоковича оформив два брейки і довів гру до логічної перемоги.

Звєрєв став четвертим німецьким власникам золота після повернення тенісу у програму Ігор у 1988 році.

До нього перше місце займали:

Штеффі Граф (1988);

Борис Беккер і Міхаель Штіх (пара, 1992).

Всього німецькі тенісисти виграли 9 медалей з 1988 року.

Золоту медаль у жіночій сітці здобула представниця Швейцарії Белінда Бенчіч.