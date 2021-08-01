Німецький тенісист Звєрєв знищив росіянина у фіналі Олімпіади
Джерело:24 канал
Німецький тенісист Александер Звєрєв став олімпійським чемпіоном-2020. Звєрєв переміг росіянина Карена Хачанова у фіналі тенісного турніру серед чоловіків.
Александер Звєрєв – Карен Хачанов 2:0 (6:3, 6:1)
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Поєдинок Звєрєва та Хачанова тривав менше, аніж півтори години.
У першому сеті німецький тенісист оформив брейк вже у третьому геймі. Повівши 5:3, Александер виграв сет на подачі росіянина.
Другий сет пройшов за тим же сценарієм, однак росіянину вдалося виграти тільки один гейм. Кривдник серба Новака Джоковича оформив два брейки і довів гру до логічної перемоги.
Звєрєв став четвертим німецьким власникам золота після повернення тенісу у програму Ігор у 1988 році.
До нього перше місце займали:
- Штеффі Граф (1988);
- Борис Беккер і Міхаель Штіх (пара, 1992).
Всього німецькі тенісисти виграли 9 медалей з 1988 року.Золоту медаль у жіночій сітці здобула представниця Швейцарії Белінда Бенчіч.